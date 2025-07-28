У Києві вшанували пам’ять загиблих у полоні

28 липня в Україні вперше офіційно вшановували пам’ять військових, добровольців та цивільних, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

У Києві на Майдан незалежності вийшли люди з плакатами, щоб вшанувати загиблих, а також нагадати про тих, хто досі перебуває в російському полоні.

Президент України Володимир Зеленський заявив у своєму вечірньому відеозверненні, що підписав закон, який «відновлює справедливість, закон розв’язує фінансове питання – щоб воїни, які були захоплені в полон, отримували такі ж фінансові гарантії, що й усі захисники України». Йдеться про закон, який врегульовує питання одноразової виплати родинам військових, які загинули у полоні. Вони отримують право на виплату у розмірі 15 мільйонів гривень.

Верховна Рада встановила 28 липня Днем вшанування пам’яті захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань, а також цивільних осіб, які були страчені, закатовані або загинули у полоні.

Цю дату приурочено до трагічних подій у Оленівці, де в ніч з 28 на 29 липня 2022 року внаслідок теракту загинули 55 українських військовополонених, ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості.