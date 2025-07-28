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Україна вперше на національному рівні вшановує пам’ять загиблих у полоні. День пам’яті в Києві

28 липня в Україні – День пам’яті загиблих у полоні захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, яких стратили, закатували або які загинули в полоні.

В Україні вперше вшановують пам'ять загиблих у полоні на національному рівні. Цю дату приурочили до трагічних подій у Оленівці, де в ніч з 28 на 29 липня 2022 року внаслідок теракту загинули 55 українських військовополонених, ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Заходи з вшанування пам’яті проходять в Україні та за кордоном. Зокрема, вшанування пам’яті відбулося у Києві на майдані Незалежності.


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Сергій Нужненко

Репортажний фотограф. Фотокореспондент Радіо Свобода з 2016 року.

instagram.com/serhii_nuzhnenko

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