Україна вперше на національному рівні вшановує пам’ять загиблих у полоні. День пам’яті в Києві

В Україні вперше вшановують пам'ять загиблих у полоні на національному рівні. Цю дату приурочили до трагічних подій у Оленівці, де в ніч з 28 на 29 липня 2022 року внаслідок теракту загинули 55 українських військовополонених, ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Заходи з вшанування пам’яті проходять в Україні та за кордоном. Зокрема, вшанування пам’яті відбулося у Києві на майдані Незалежності.



