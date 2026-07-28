«Не забудемо жодного злочину» – Зеленський у роковини теракту в Оленівці

Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням у четверту річницю масової загибелі українських військовополонених унаслідок вибуху в колонії, захопленій Росією в окупованій Оленівці на Донеччині.

«У ніч із 28 на 29 липня росіяни вбили наших людей в Оленівці – жорстоко, підло, абсолютно цинічно. Загинули більш як 50 українських військовополонених, понад 100 були поранені. І це один із тих злочинів війни, який демонструє, якою є Росія насправді. Це держава, яка зневажає життя на 100 відсотків, абсолютне зло, яке не може втриматися, щоб не вбивати», – написав Зеленський, вказавши, що «маємо повернути з російського полону всіх наших людей – військових і цивільних».

Президент нагадав, що за час повномасштабної війни вдалося повернути 9613 людей із російського полону.

«Не забудемо жодного злочину проти наших людей. Вічна пам’ять усім, хто загинув через російське зло. Вічна вдячність кожному, хто допомагає звільняти наших людей і захищати життя», – додав Володимир Зеленський.

28 липня в Україні – День пам’яті загиблих у полоні захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, яких стратили, закатували або які загинули в полоні.

Цю дату приурочили до трагічних подій у Оленівці, де в ніч з 28 на 29 липня 2022 року внаслідок теракту загинули 55 українських військовополонених, ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості.