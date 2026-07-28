Роковини загибелі військових в Оленівці: МЗС закликає світ до рішучих дій задля відновлення справедливості

Україна закликає Міжнародний кримінальний суд, інші міжнародні судові інституції та компетентні національні органи продовжувати розслідування злочинів, пов’язаних з масовим убивством українських військовополонених в Оленівці, та забезпечити притягнення до відповідальності як безпосередніх виконавців, так і тих, хто віддав накази. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

«Українські військовослужбовці, які мали перебувати під захистом міжнародного гуманітарного права після виходу з території заводу «Азовсталь», були позбавлені найголовнішого права – права на життя. Оленівка була свідомим, цілеспрямованим та варварським злочином російської федерації у порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема положень Женевської конвенції. Масове вбивство полонених, катування, жорстоке поводження та нелюдські умови утримання є тяжкими порушеннями міжнародного гуманітарного права та воєнними злочинами, за які винні мають понести невідворотне покарання», – йдеться у заяві.

Україна наголошує, що злочин в Оленівці не був поодиноким випадком, а є складовою системної політики РФ: катувань, нелюдського поводження, позасудових страт, фізичного і психологічного насильства щодо українських військовополонених та незаконно утримуваних цивільних осіб.

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Також, як зазначають у МЗС, Україна заохочує усі миролюбні держави приєднатися до Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

«Світ має памʼятати про українських героїв, які загинули в Оленівці. Пам’ять про них зобов’язує Україну та міжнародну спільноту до рішучих дій задля відновлення справедливості, захисту міжнародного права та недопущення повторення подібних злочинів», – додають у міністерстві.

28 липня в Україні – День пам’яті загиблих у полоні захисників і захисниць України, учасників добровольчих формувань та цивільних осіб, яких стратили, закатували або які загинули в полоні.

Цю дату приурочили до трагічних подій у Оленівці, де в ніч з 28 на 29 липня 2022 року внаслідок теракту загинули 55 українських військовополонених, ще понад 130 отримали поранення різного ступеня тяжкості.







