В ООН заявили про «тривожну тенденцію» через становище тисяч затриманих на окупованих РФ територіях

Управління ООН із прав людини в доповіді, оприлюдненій 23 вересня, представило «детальний опис жахливого становища» тисяч цивільних осіб, затриманих на окупованих Росією територіях України від початку повномасштабного вторгнення РФ.

В ООН наголошують, що від початку повномасштабного нападу РФ затримані цивільні особи зазнають катувань й інших форм жорстокого поводження, зокрема сексуального насильства, що мало широкомасштабний і систематичний характер та «відображає тривожну тенденцію».

В ООН зазначають, що більшість із 215 звільнених цивільних осіб, які були опитані Управлінням ООН з прав людини від червня 2023 року, описували пережиті в неволі жорстокі побиття й удари електричним струмом, імітацію страт, тривале перебування у стресових позах, погрози смертю чи насильством як щодо них самих, так і щодо їхніх близьких, а також випадки сексуального насильства. Опитані також говорили про вкрай погані умови утримання, зокрема нестачу їжі і відсутність належної медичної допомоги.

Експерти ООН наголошують, що Росія застосовувала власне кримінальне законодавство на окупованій території, «ігноруючи зобов’язання за міжнародним гуманітарним правом дотримуватися законів, які були чинними на території до окупації, окрім випадків, якщо це не є абсолютно неможливо».

«Наша доповідь викриває порушення прав людини щодо затримання цивільних осіб. Людей свавільно заарештовують на вулицях окупованої території, звинувачують на основі мінливих правових підстав і утримують протягом днів, тижнів, місяців, а іноді й років, при цьому їхній контакт із сім’ями часто є обмеженим», – заявив верховний комісар ООН із прав людини Фолькер Тюрк.

В ООН вказують, що, за даними української влади, станом на травень 2025 року приблизно 1800 цивільних осіб залишалися ув’язненими РФ на окупованій території, водночас фактична кількість таких осіб, ймовірно, є значно вищою.

«Вкрай важливо, щоб права затриманих цивільних осіб, які серйозно постраждали від цього жахливого конфлікту, були серед ключових питань під час будь-яких мирних переговорів», – наголосив Тюрк.

У доповіді також йдеться про те, що на підконтрольній уряду території України, українські органи влади затримували переважно власних громадян за звинуваченнями, пов’язаними з національною безпекою, зокрема у державній зраді або диверсії.

«Значна частина кримінальних справ, пов’язаних зі збройним конфліктом, стосувалась колабораційної діяльності. Йдеться про взаємодію чи співпрацю з російською окупаційною владою. Люди піддавались кримінальному переслідуванню за виконання під час окупації аварійно-рятувальних робіт, будівельних робіт, надання гуманітарної допомоги або вивезення сміття – тобто працю, до якої окупаційна влада може законно змушувати цивільних осіб», – йдеться в повідомленні.

В ООН вказують, що станом на 21 липня, Україна утримувала в офіційних слідчих ізоляторах і пенітенціарних установах 2258 осіб, затриманих у зв’язку з кримінальними справами, пов’язаними зі збройним конфліктом, було відкрито приблизно 20 000 кримінальних проваджень.

«Такий масштаб створив суттєве навантаження на систему кримінальної юстиції України. Уряд вжив заходів для посилення процесуальних гарантій і поліпшення умов тримання під вартою. Водночас Управління ООН із прав людини продовжує фіксувати випадки катувань і жорстокого поводження із затриманими, а відповідальність за такі порушення залишається обмеженою», – заявили в ООН.

Цього місяця Державна дума Росії денонсувала Європейську конвенцію проти тортур. Перед цим президент Росії Володимир Путін вніс до Держдуми відповідний законопроєкт.

Держдума Росії ратифікувала цю конвенцію майже 30 років тому. І, попри те, що військові і силовики РФ застосовують тортури масово і регулярно – про це свідчать сотні звітів правозахисників, інтерв'ю звільнених полонених, розслідувань журналістів – усе ж вихід з Конвенції може позначитися на документуванні злочинів, пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії. Опитані проєктом правники зазначають, що головним чином такий крок РФ є символічним: влада Росії хоче підкреслити, що катування є для неї державною політикою, а не якоюсь помилкою.