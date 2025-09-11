Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Війна

Дізнатися ім'я і віддати тіло рідним. Як в Одесі встановлюють особи загиблих, чиї останки повернули до України

Більшість останків репатрійованих Росією тіл у дуже поганому стані. Ось що залишилося від тіла бійця. Одеса, 8 вересня 2025 року
Більшість останків репатрійованих Росією тіл у дуже поганому стані. Ось що залишилося від тіла бійця. Одеса, 8 вересня 2025 року

Коротко

  • За результатами переговорів у Стамбулі Росія повернула Україні 6057 тіл оборонців України.
  • Міністр внутрішніх справ Клименко заявляв, що повна ідентифікація цих останків може тривати щонайменше 13-14 місяців.
  • Процедура визначення особи ускладнена станом останків, диспропорцією між кількістю залучених до ідентифікації фахівців і обсягом роботи, а також діями російської сторони.
  • Основним методом ідентифікації є ДНК-аналіз, який дозволяє працювати навіть із незначними фрагментами тіл. Для проведення ДНК-експертизи правоохоронні органи відбирають біологічні зразки, які потім порівнюють із геномними профілями родичів, внесеними до спеціальної бази даних.

Радіо Свобода розповідає про те, як в Одесі відбувається процес ідентифікація частини переданих Росією тіл загиблих оборонців України.

На все ще розпеченій літнім одеським сонцем залізничній станції чекають свого часу понад тисячу тіл захисників, яких повернули в Україну під час репатріаційних заходів.

Вони у вагонах-рефрижераторах. Кожному присвоєний унікальний номер.

Усі вони чекають, щоб їм повернули їхні імена, а з ними історію їхнього життя.

Мішки з останками забирають із рефрежираторів, оглядають, відбирають матеріал для експертизи. Досвідченим судмедекспертам допомагають 19-річні санітари. Одеса, 8 вересня 2025 року
Мішки з останками забирають із рефрежираторів, оглядають, відбирають матеріал для експертизи. Досвідченим судмедекспертам допомагають 19-річні санітари. Одеса, 8 вересня 2025 року

Коли після відповідних експертиз особу загиблого українського військового встановлять, то сповістять військову частину, а тіло передадуть рідним. Якщо ідентифікувати тіло не вдається, що рідко, утім трапляється, тоді через 12-ть встановлених законодавством місяців під тим самим індивідуальним номером тіло поховають як невідомого героя.

Наш обов'язок – повернути полеглим імена, а рідним – їхні тіла
Тетяна Папіж

«Хлопці повернулися на землю, за яку билися. Але ми отримуємо тіла невідомих. Наш обов'язок – повернути полеглим імена, а рідним – їхні тіла», –каже Тетяна Папіж.

Вона очолює Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи, яке залучили до репатріаційної роботи з травня 2024 року.

У ці дні, за її словами, команда одеських судово-медичних експертів проводить додаткові аналізи окремих тіл, які Україна повернула у червні 2025 року від російської сторони в рамках досягнутих у Стамбулі домовленостей.

То був найбільш масштабний за час повномасштабної війни обмін тілами – 6 тисяч, з яких Одещина прийняла понад 1600. В серпні додатково було ще 100 тіл.

Репатрійовані тіла у білих медичних мішках вивантажують із вагонів-рефрижераторів. Одеса, 8 вересня 2025 року
Репатрійовані тіла у білих медичних мішках вивантажують із вагонів-рефрижераторів. Одеса, 8 вересня 2025 року

«Можна знайти три руки, а можна гранату»

«Польовій команді», до якої крім судмедекспертів долучаються співробітники правоохоронних органів, випала найскладніша робота.

Спочатку вони реєструють і муркують тіло, присвоївши йому номер.

А тоді проводять первинний судово-медичний огляд останків і відбирають біологічний матеріал, який потім доправляють у лабораторію в Одесі.

Первинний судово-медичний огляд – обов’язкова складова процесу репатріації і ідентифікації. Одеса, 8 вересня 2025 року
Первинний судово-медичний огляд – обов’язкова складова процесу репатріації і ідентифікації. Одеса, 8 вересня 2025 року

На піку червневої репатріації, що за часом збіглася з найспекотнішими днями одеського літа, ділянка між вагонами й медичними наметами перетворювалась на конвеєр, де щодня відпрацьовували понад сотню тіл загиблих українських військовослужбовців.

Часто, каже судово-медичний експерт Олександр Янчуков, у пакетах з тілами виявляють гранати, які піддалися корозії, або скиди з дронів ВОГ (уламковий боєприпас калібру 40мм)

Бувало таке, що просто в тілах натрапляють на нерозірвані гранати. Тоді, щоб продовжити свою роботу, медики спочатку поступаються місцем вибухотехнікам.

Експертиза репатрійованих тіл. Одеса, 8 вересня 2025 року
Експертиза репатрійованих тіл. Одеса, 8 вересня 2025 року

Мінно-вибухові травми – найпоширеніша причина загибелі, вогнепальні поранення практично не зустрічаються, свідчить судово-медичний експерт з 15-річним досвідом Віктор Магрінчук.

Переважна більшість тіл, за його свідченням, належить чоловікам 20-40 років.

Гниття, обвуглення, муміфікація – тіла пролежали півтора-два роки, тому візуально розпізнати здебільшого неможливо.

На запитання, чи зустрічалися тіла зі слідами тортур, експерт уточнив, що тортури є юридичним терміном і що за тілом без голови або кінцівок важко визначити, чи це наслідок бойової травми чи насильства у полоні.

Експертиза репатрійованих тіл оборонців України. 31 липня 2025 року. Фото Сергія Нужненка
Експертиза репатрійованих тіл оборонців України. 31 липня 2025 року. Фото Сергія Нужненка

«Відкриваємо пакет і не знаємо, чого чекати. Можуть лежати три руки, три ступні, армійський жетон», – розповідає Тетяна Папіж.

Особисті речі полеглого, якщо вони збереглися, – важливі, водночас представляють лише додаткову для слідства інформацію, що не замінить генетичної експертизи.

Коли велике навантаження, керівниця одеської установи СМЕ (судово-медичної експертизи) готова працювати в «полі» нарівні з іншими експертами, паралельно займаючись організаційним супроводом репатріації – за півтора роки їх для Одеси було вже десять.

У вагонах-рефрижераторах підтримується температура мінус 10 градусів за Цельсієм
У вагонах-рефрижераторах підтримується температура мінус 10 градусів за Цельсієм

Репатрація стала спільною усвідомленою місією для всіх відомств, залучених до неї: МОЗу, МВС, органів прокуратури, влади на місцях, запевняє очільниця Одеського обласного бюро судово-медичної експертизи.

Виклики долають разом, бо найстрашнішим на війні є невідомість.

Обладнанням, як-от сучасними аналізаторами для молекулярно-генетичної експертизи, вартісними реактивами та витратними матеріалами до них, іншими засобами, що спрощують роботу «польових команд», допомагають пришвидшити експертизу в лабораторії, зробити її максимально точною допомагають Міжнародний комітет Червоного Хреста, Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти.

Під час ідентифікації тіл загиблих, які Росія повернула до України. 31 липня 2025 року. Фото Сергія Нужненка
Під час ідентифікації тіл загиблих, які Росія повернула до України. 31 липня 2025 року. Фото Сергія Нужненка

Майже 2% тіл вимагають повторної експертизи

«Судово-медична молекулярно-генетична експертиза – процес багатоетапний, тривалий, чимало в ньому залежить від стану тіла і, відповідно, відібраного біологічного матеріалу. Якщо його виявилося недостатньо, матеріал для ДНК-експертизи отримують повторно», – розповів судовий експерт Руслан Кривда.

А його колега Юрій Степанчук додає: «За правилами, відбираємо біологічний матеріал поки маємо з чого відібрати і отримати позитивний результат ДНК-профілю. Не зупиняємося».

Робота не припинялася і у найспекотніші дні. На запит експертів з молекулярно-генетичних досліджень може бути проведений повторний набір біологічного матеріалу
Робота не припинялася і у найспекотніші дні. На запит експертів з молекулярно-генетичних досліджень може бути проведений повторний набір біологічного матеріалу

Одеське обласне бюро судово-медичної експертизи другим в Україні отримало від Міністерства внутрішніх справ (МВС України є головним органом виконавчої влади, що координує пошук осіб, зниклих безвісти за особливих обставин – ред.) офіційний дозвіл підвантажувати отримані генетичні дані до електронного реєстру геномної інформації людини.

Так експертам легше шукати збіги з ДНК-даними рідних безвісти зниклих. База постійно оновлюється, порівняння ДНК-профілів триває безперервно.

Процедура забору біоматеріалів для ДНК-експертизи у родичів загиблих. Україна
Процедура забору біоматеріалів для ДНК-експертизи у родичів загиблих. Україна

Все ж, інколи встановити особу не вдається

Іноді, попри старання експертів й спроможності сучасних лабораторних методів, встановити особу не вдається – немає з чим порівнювати, полеглий захисник не мав рідних або вони перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Якраз днями на спеціально виділеній ділянці кладовища в Одесі після встановлених законодавством 12 місяців упокоїлися 8 невідомих українських військовиків, які загинули, стримуючи російській поступ по українській землі.

Народний меморіал на Майдані Незалежності у Києві
Народний меморіал на Майдані Незалежності у Києві

Для прискорення процесу ідентифікації репатрійованих тіл оборонців України та цивільних, які загинули внаслідок повномасштабної війни Росії проти України, за ініціативою МВС та МОЗ України спільно з Міноборони вирішили створити Єдиний центр геномної інформації та ідентифікації, повідомляв Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов.

Повернення кожного тіла є не лише гуманітарною місією, а й питанням національної гідності та поваги до полеглих, які виконали свій обов'язок, захищаючи державу.

  • Із 1 липня 2025 року в Україні запрацював офіційний онлайн-портал для координації розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.
  • Платформа містить покрокові інструкції щодо подання заяви про розшук, здачі зразків ДНК для ідентифікації, отримання витягу з відповідного реєстру.
  • Станом на липень 2025 року, за даними Уповноваженого з питань зниклих безвісти Артура Добросердова, в Україні налічувалося понад 70 тисяч зниклих безвісти внаслідок повномасштабної війни Росії проти України.
  • Зображення 16x9

    Ірина Назарчук

    Із 2017 року пишу та знімаю для Української редакції Радіо Свобода. З матеріалом «Попри стереотипи: жінки на військовому флоті» стала переможницею конкурсу ООН для журналістів «Публікації для змін. Україна на шляху сталого розвитку». Закінчила Одеський національний університет. Працювала на радіостанціях, телеканалах, в інформаційних агентствах Одеси. Пройшла кілька навчальних курсів «Інтерньюз-Україна».

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG