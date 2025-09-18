Термін від Путіна сплив. Росія перетворює українців на «нелегалів» у власних домівках

10 вересня сплив термін, за який жителі окупованих територій України мали оформити російські паспорти або «легалізуватися» за російськими правилами як іноземці. Такий термін для них визначив своїм указом президент Росії Володимир Путін.

Правозахисники з Центру прав людини Zmina застерігали, що після цієї дати окупаційна влада може розпочати примусові депортації з захоплених територій України. Чи справдилися ці прогнози та чи може українська влада вплинути на ситуацію, дізнавався проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Указ Володимира Путіна з вимогою врегулювати свій статус стосувався усіх мігрантів, які перебувають на території Росії. До їхнього числа російська влада також записала жителів окупованих територій України, які не оформили російські паспорти.

Спочатку Кремль відвів на так звану «легалізацію» менший термін – до 30 квітня 2025 року. Потім його продовжили до 10 вересня. Зараз сплив і він. Але, зазначає директорка з адвокації Центру прав людини Zmina Альона Луньова, багато людей у захоплених Росією районах свідомо не вклалися в терміни Путіна.

Люди уникають мобілізації

«Фактично жителі окупованих територій України за незаконним рішенням РФ мали «врегулювати своє правове становище», тобто люди, які ще не отримали російські паспорти, мали отримати документи іноземців або документи РФ – паспорти, або виїхати з території РФ та тимчасово окупованої території України. Очевидно, що далеко не всі на окупованих територіях мають російські паспорти. Це пояснює, що люди уникають мобілізації зі зрозумілих причин.

Є люди, які мають контакти родичів у Збройних силах України, і для них поява в російських реєстрах та отримання загалом контактів з російською владою є небезпечним. Є люди, які просто переховуються від російської влади на окупованих територіях. Тож, одним словом, на окупованих територіях, напевно, не так мало людей, які не отримали російський паспорт. Такий висновок, крім того, роблю з активних дій РФ, які примусово направлені на отримання російських документів», – пояснила правозахисниця «Новинам Приазовʼя».

Про тиск і обмеження

Люди, які не брали російський паспорт, і без того стикалися з обмеженнями в окупації. Про деякі перешкоди нагадав начальник Пологівської міської військової адміністрації Юрій Коноваленко.

«Найбільше зараз для них обмеження – це позбавлення можливості отримувати будь-яку медичну допомогу, будь-які послуги. Наприклад, зараз ведеться дуже активна кампанія з укладення договорів за використання води. Якщо до цього люди нічого не платили, то зараз від людей вимагають укласти договори, й відсутність російського паспорта тягне за собою те, що людина може бути позбавлена послуг», – розповів він.

Пологівська громада Запорізькій області зараз повністю під російською окупацією. Начальник ВА спілкується з жителями та знає тих, хто уникає російської паспортизації.

«Враховуючи місце розташування нашої громади, сьогодні це фактично прифронтова територія і частина сіл – це лінія фронту. Тому розмови ці ми чули і про них розповідають жителі громади, які залишилися на тимчасово окупованій території. Але різких рухів з цього приводу, на щастя, не робиться. Ми знаємо людей, які не отримали російські паспорти. Їх зовсім небагато, але є», – каже Коноваленко.

«Під час фільтрації роздягають догола»

Фонд Save Ukraine допомагає українцям виїздити з окупації, тож має контакти серед місцевих жителів. Керівниця юридичного департаменту фонду Мирослава Харченко розповідає: зараз російські силовики стали значно частіше перевіряти документи.

Є території, на яких більш жорсткі умови. Там одразу можуть викликати поліцію, ФСБ

«Перевірки відбуваються прямо на кожному кроці. Якщо раніше треба було показувати документи при проходженні кордонів, блокпостів і так далі, зараз тебе в будь-який момент можуть без причини зупинити й запитати про документи. Все залежить від території, є території, на яких більш жорсткі умови. Там одразу можуть викликати поліцію, ФСБ приїжджає, обшуки проводить, опитування додаткові проводяться.

У нас був випадок, коли їхав хлопчик, перетинав кордон, у нього не було російського паспорта, то його навіть змусили роздягнутися догола, так перевіряли. Така от фільтрація. Він пройшов її, все добре, але я думаю, що ситуація буде лише погіршуватися в окупації через цей новий указ», – зазначила вона.

«Черги за паспортами РФ немає»

Указ Володимира Путіна теоретично залишає українцям можливість зареєструватися як іноземцям – на території, на якій вони вільно жили до початку російської агресії. Задля цього, зокрема, люди мають пройти медогляд і підтвердити, що не вживають наркотиків. Але отримання документів іноземця не вирішить усіх проблем, каже правозахисниця Луньова.

Росія каже: «Ви мусите отримати посвідку на проживання, документи іноземця, який є дозвільним»

«Росія робить це, щоб якомога більше людей отримали російські паспорти, і агресивність, і масовість цих дій наштовхує на думку, що українці на окупованих територіях не стоять у черзі за російським паспортом, а відтак Росія мусить вчиняти певні додаткові дії. Тож ми резюмуємо, що частина людей – українських громадян на окупованій території, не мають російського паспорта. Відтак Росія каже: «Ви мусите отримати посвідку на проживання, документи іноземця, який є дозвільним».

Тобто це такий дозвіл держави РФ, щоб наші громадяни залишалися проживати в себе вдома. Це очевидно, що також люди в черзі не стоять за цими документами, тому що, по-перше, це знову ж видимість перед російською державою.

По-друге, це означає, що якщо це дозвіл РФ на проживання на цій території, то в якийсь момент за якісь неправильні дії Росія може цього дозволу позбавити і людину виселити», – пояснила правозахисниця.

Загроза примусової депортації

Центр прав людини Zmina моніторить ситуацію на захоплених РФ територіях. І поки що, каже Луньова, немає згадок про примусові депортації українців без російських паспортів. Проте, застерігає правозахисниця, окупанти можуть посилити репресії у будь-який момент.

Це один зі шляхів РФ наповнення так званого обмінного фонду цивільними

«Ймовірно, те, що дозволяє указ Путіна, це видворяти такого громадянина. Як це буде виглядати, куди його будуть видворяти з окупованої території України? Не зовсім зрозуміло. Але практика показує, що російська влада громадян України, яких вона затримує на території РФ, наприклад, це колишні депортовані в'язні з Херсонщини, які мають рішення суду про видворення, вони утримуються у спеціальних, так званих, міграційних тюрмах.

Вони не видворяються, їх не відпускають, вони просто перебувають у цих місцях несвободи. Ми їх бачимо після того, в найкращому випадку, або на грузинському кордоні, якщо їх туди ввозять, або частина цих людей була повернута в рамках обміну, фактично в рамках повернення цивільних під час обміну 1000 на 1000.

Відтак ми розуміємо, що це один зі шляхів РФ наповнення так званого обмінного фонду цивільними. Тому РФ не повертає тих цивільних, які незаконно утримуються в місцях несвободи, які були викрадені, наприклад. Натомість незаконно утримуваних українських громадян з цих міграційних тюрем РФ готова повертати», – пояснила Луньова.

«Всі в очікуванні»

Для тих, хто не хоче ані брати документи іноземця, ані оформлювати російське громадянство, є варіант виїхати. Після 10 вересня, каже керівниця юрдепартаменту Save Ukraine Мирослава Харченко, охочих не побільшало.

Сподіваюся на те, що кількість охочих виїхати з окупації збільшиться

«Я думаю, що просто пройшло занадто мало часу і дуже багато людей насправді не знали, що такий закон набуває чинності з 10 вересня. Я говорю про пересічних українців. Ті, кого повертає наша організація Save Ukraine, ми з ними спілкуємося. Я запитую про цей закон: «Що ви будете робити з тими, хто залишився там?». Дуже багато не знають про нього. Я думаю, що тільки зараз вони побачать, що буде відбуватися. Сподіваюся на те, що кількість охочих виїхати з окупації збільшиться.

Був великий наплив, я цьому дуже раділа, у серпні. Я думаю, що це було пов'язано зі шкільною і вступною кампанією, проте зараз всі в очікуванні, бо ніхто не знає, до чого саме будуть вдаватися окупанти, які саме репресії будуть застосовані. Можливо, щось нове. Зараз якийсь такий період очікування, але нічого доброго він не віщує точно», – зазначила вона.

Зараз додалися логістичні перешкоди. Уночі проти 12 вересня Польща повністю закрила кордон з Білоруссю. Раніше закриття кордону повʼязували з російсько-білоруськими навчаннями «Захід-2025». Проте Міністерство внутрішніх справ та адміністрації Польщі заявило, що не відкриє кордон і після того, як навчання закінчаться. Чи залишаються у тих, хто бажає виїхати з окупації, інші маршрути, пояснює Харченко.

«Ті, хто самостійно виїжджає з окупації без паспорта РФ, це вкрай небезпечно. В найкращому варіанті вас просто завернуть назад і відправлять жити назад. В найгіршому варіанті – ви переживете фільтраційні заходи, там будуть і катування, і тортури, можливо, депортації, але вже не окупована територія, а в якісь інші місцевості. Тому я б радила готуватися дуже ретельно і звертатися до нашої організації, звертатися до інших організацій, які допомагають повернутися з окупації», – наголосила керівниця юридичного департаменту Save Ukraine.

З огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України, редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити.

«Україна має подбати про своїх громадян»

Якщо окупанти почнуть облави на людей без російських паспортів та будуть забирати їх до центрів утримання іноземців, Україна матиме обмежені можливості впливу. Адже, нагадує правозахисниця Луньова, Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією після того, як та почала повномасштабне вторгнення. Утім, вважає експертка, українська влада має подбати про захист громадян в окупації.

«Перше, ми мусимо постійно моніторити кількість людей, які перебувають у місцях несвободи на території Російської Федерації. Це має бути частиною перемовин. Так, є офіційний перемовний трек, напевно, про нього багато хто чув, де перемовляються через США українська сторона і російська. І ми не знаємо, що відбувається в цьому треці. Але ми також знаємо, що омбудсмани двох країн – Росії й України комунікують з приводу окремих питань. І ми пропонували омбудсмену порушувати це питання, впроваджувати такі ad hoc-механізми повернення цивільних, які перебувають у центрах тимчасового утримання іноземних громадян на території Російської Федерації.

Ми зверталися з цим і до уповноваженого з прав людини, і до інших державних органів. Видимих результатів немає, але перемовини і будь-яка комунікація можуть бути закритими. Ми сподіваємось, що так чи інакше цей механізм запрацює», – зауважила вона.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого 2022 року.

У вересні 2022 року Москва оголосила про анексію чотирьох українських областей. Україна і Захід засудили цю спробу анексії.

У Росії заперечували, що ведуть проти України загарбницьку війну і назвали це «спеціальною операцію». Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)