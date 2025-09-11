Пів року тому Путін зобов’язав українців в окупації «легалізуватися» до 10 вересня. Пояснюємо, що тепер

10 вересня закінчився термін, який РФ надала українцям в окупації без російських паспортів, щоб зареєструватися мігрантами або виїхати з ТОТ. Пів року тому російський керманич Володимир Путін підписав указ, який зобов'язує українців на тимчасово окупованих територіях, які не мають російського громадянства, «легалізуватися». Крім оформлення статусу мігранта, як дізналися Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода), їм потрібно було здати біометричні дані в поліції та принести туди аналізи на ВІЛ та вживання наркотиків.

Тепер же людям, які не отримали російські паспорти, загрожує примусова депортація, повідомляє Центр протидії дезінформації.

Росія активно проводить паспортизацію на окупованих українських територіях. Про це Донбас Реалії розповіла молодь, яка виїхала з окупації.

Приміром, ось свідчення студентки Ольги, яка десять років прожила на окупованій Донеччині, а у вісімнадцять виїхала до Києва. За її словами, людей фактично примушували брати російський паспорт, без нього людину просто не сприймали.

– Більшість паспортизовані, бо без цього звільняли з роботи, не брали на роботу. Говорили, якщо ми не отримаємо російський паспорт, то ми не закінчимо школу. Взагалі майже усі там паспортовані, бо без цього тебе не сприймають за людину. Спочатку це був «паспорт «ДНР» збройне угруповання, підконтрольне Росії, визнане в Україні терористичним, бо коли тобі виповнюється 14 років, ти не можеш не отримати паспорт. А паспорт Росії – вже після 2022 року. Більшість примушували.

А ось розповідь 23-річного Максима (імʼя змінене з міркувань безпеки), який виїхав з Донецька. Хлопець розповідає, що після того, як на окупованій території почали масово видавати російські та «ДНРівські» так звані паспорти, для тих, хто не хотів їх отримувати, почали створювати проблеми:

– Коли з'явилася можливість отримувати російські паспорти, так звана «ДНР» почала створювати проблеми для тих людей, які не хотіли їх отримувати. Ось такий приклад: в «ДНР» весь цей час була «комендантська година». Більшу частину доби, з 23:00 до 5:00, рух вулицями був заборонений, і будь-яких людей, які з'являлися на вулиці, миттєво доправляли до «комендатури». На свята «комендантську годину» скасовували, але тільки для тих людей, які мали «ДНРівські» чи російські паспорти. Тобто якщо когось знаходили на вулиці і у людини при собі не було такого паспорта, то її відправляли до «комендатури».

Центр протидії дезінформації наголошує: указ, підписаний Путіним в березні цього року, є одним з елементів тиску й залякування українців на окупованих територіях.

«Ворог змушує українців на ТОТ отримувати російські паспорти, позбавляючи людей доступу до медичної допомоги, соціальних виплат, можливості офіційно працювати та погрожуючи депортацією», – зазначають в установі.

Навіщо Росія примушує людей отримувати свої паспорти?

«Примусова паспортизація – це спосіб Кремля створити ілюзію «легальності» окупації українських територій. А репресії, якими громадян України заганяють у «російське підданство» – це інструмент для викорінення будь-яких проявів нелояльності до окупантів», – підкреслюють у ЦПД.

Подібну думку висловлює і політолог Костянтин Батозський. На його думку, російська влада робить все можливе для того, щоб факт окупації нормалізувався і набув безповоротного характеру.

«Завершення кампанії з паспортизації і є елементом нормалізації окупації. Мовляв, ви – тепер такий же регіон Росії, як і всі інші, у вас більше немає особливих привілеїв, прав і так далі. Тому до вас застосовуватимуться, відповідно, всі ті російські норми, які діють щодо громадян Росії в інших регіонах», – каже він в ефірі Радіо Донбас Реалії.

Крім цього, за словами експерта, противник зацікавлений у зміні національного складу на окупованих територіях України.

«Він зацікавлений у тому, щоб позбутися максимально нелояльного населення будь-якими способами і заселити окуповані території своїми громадянами – що, власне, у них зараз часто трапляється», – додає Батозський.

Що чекає на людей, які не «легалізувалися»?

Уже найближчим часом Росія може вдатися до практики примусової депортації. На людей, які досі не оформили російський паспорт, чекають неприємні відносини з міграційною службою РФ, упевнений голова ГО «Агентство розвитку Приазов'я».

«Як вони (Росія – ред.) ставляться до мігрантів, ми всі бачимо, постійно читаючи новини про рейди щодо мігрантів з Таджикистану, Узбекистану, Азербайджану – те, що відбувається в РФ. Тобто треба розуміти, що, швидше за все, щодо цих людей буде зроблено спробу екстрадиції. І прецеденти вже було створено», – каже Батозський.

Влітку засуджених громадян України, які перебували у російських колоніях, без будь-яких документів видворили на кордон Грузії. Ці люди спочатку були засуджені на територіях України, які згодом окупувала РФ. У більшості випадків вони відбували покарання у російських колоніях, куди їх вивозили примусово. Грузія стала єдиним шляхом, через який ексзасуджені можуть повернутися до України, але, не маючи жодних документів, люди на тижні чи місяці застрягали на російсько-грузинському кордоні – допоки не отримають підтвердження від посольства України, що вони є її громадянами.



На початку серпня 15 українців оголосили голодування на кордоні Росії та Грузії. На той час ці люди вже кілька тижнів перебували у підвальному приміщенні грузинського прикордонного пункту пропуску «Даріалі».

«Росія фактично викинула (ексзасуджених українців – ред.) зі своєї території на територію Грузії без документів, без будь-яких паперів, які могли б полегшити долю цих людей. Вони були просто, як тварини, викинуті. І Україні знадобилося дуже багато часу, щоб встановити особи цих людей, залагодити всі бюрократичні процедури з Грузією та забрати їх до України. І, швидше за все, ми спостерігатимемо аналогічні дії з боку Російської Федерації», – міркує Батозський.

На його думку, Росія депортуватиме українців із ТОТ до країн, з якими межує РФ, зокрема Монголії, Казахстану.

Чи можна після 10 вересня користуватися українським паспортом на ТОТ?

За словами Батозського, жителі окупованих територій можуть залишатися з українським паспортом, отримавши посвідку на проживання від російської міграційної служби. Втім, вона не дає їм повноцінних прав. З посвідкою складно отримати соціальні виплати, пенсії чи легально влаштуватися на роботу – для цього ще потрібен окремий дозвіл, який оформлюється через складну і корумповану бюрократичну систему.

«Чиновників, які працюють на окупованих територіях, мало. Дефіцит на всі послуги постійний. Там постійно бракує бланків, ще чогось. Люди стоять у черзі навіть з якихось елементарних питань, на кшталт уточнення особистих даних для користування послугами мобільного зв'язку «Фенікс». Щодня біля дверей операторів стоять черги, тому що вирішити це питання не так просто. А якщо ти не уточниш свої особисті дані, тобі відключать мобільний зв'язок. І тому там за всі дії треба платити хабарі. І часто це досить суттєві гроші. Відповідно, людей таким чином примушують ще до зайвих витрат», – розповідає голова ГО «Агентство розвитку Приазов'я».

Як виявлятимуть людей, які не «легалізувалися»?

Костянтин Батозський вважає, що в окупаційної влади, ймовірно, не вистачить ресурсів для масових рейдів і затримань. Однак з часом люди все одно будуть змушені звертатися до окупаційних «державних органів» – для оформлення документів чи виплат. І саме в ці моменти окупаційні адміністрації можуть виявляти тих, хто не має російського громадянства, ставити під сумнів їхню надійність і передавати до міграційної служби РФ.

«Просто у кожної людини настає точка, коли їй необхідно взаємодіяти з державою. Це, знову ж таки, оформлення допомоги, виплат, зміна актів громадянського стану: весілля, похорон, свідоцтво про народження. І ось у момент звернення українців до окупаційної влади і виникатиме ситуація, коли запитають: «А що ж ти, милий, без громадянства? Напевно, ти ненадійний. Давай тебе віддамо федеральній міграційній службі, а вона тебе далі вишле в Україну (на підконтрольну Києву територію – ред.)», – каже політолог.

В українському МЗС заявляли про те, що указ очільника Кремля щодо депортації українців є частиною російської політики геноциду. Речник відомства Георгій Тихий зазначив, що це є «черговим кроком у російській кампанії з дискримінації, переслідувань і примусового витіснення громадян України з рідної землі або примусу їх до набуття статусу іноземця».

Україна не визнає російські паспорти, видані жителям окупованих територій. У Мін'юсті пояснювали, що громадяни України, які під примусом отримали російський паспорт в окупації, не нестимуть за це відповідальності.

