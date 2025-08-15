У Міноборони заявили про направлення 4,3 млрд грн бригадам, чиї батальйони діють на лінії зіткнення

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив, що уряд 15 серпня вирішив направити 4,3 мільярда гривень бригадам, чиї батальйони діють на лінії бойового зіткнення.

«На виконання рішення Ставки верховного головнокомандувача цього тижня було ухвалено рішення підвищити обсяги прямого фінансування бригад на закупівлі. Сьогодні ж відповідні кошти були спрямовані на бригади – з розрахунку по сім мільйонів гривень на кожен батальйон, що виконує бойові завдання на лінії фронту. Це дозволить підрозділам закупити більше дронів й потрібного оснащення», – написав Шмигаль у телеграмі.

Раніше сьогодні премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що Кабмін ухвалив рішення, «які допоможуть швидко закрити потреби фронту».

«Військові частини зможуть напряму купувати вживані пікапи, квадроцикли, багі й мотоцикли – без зайвої бюрократії. Вартість визначатимуть за експертною оцінкою або ринковими даними. Це дозволить оперативно оновлювати техніку, що зношується на передовій. Майно, втрачене або зношене в боях, списуватимуть у спрощеному порядку. Якщо воно до 1,7 млн грн – процес буде швидшим, щоб підрозділи могли без затримок отримувати заміну», – уточнила вона.

18 липня президент Зеленський доручив новопризначеному міністру оборони Денису Шмигалю «терміново» укласти всі контракти щодо дронів, потрібних Силам оборони України. Він також повідомив про плани «вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу».