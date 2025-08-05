Зеленський доручив «відчутно збільшити» пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів

Президент України Володимир Зеленський за підсумками нарад із військовим командуванням, з урядовцями, а також Ставки верховного головнокомандувача повідомив, що доручив «відчутно збільшити» пряме фінансування бригадам на закупівлю дронів.

«Гроші на це є», – написав він у телеграмі.

Крім того, за словами президента, йшлося про «речі, які треба впровадити» для ефективнішої підготовки у навчальних центрах. «Це стосується як бойової підготовки, так і психологічної, мотиваційної. Має бути більше саме реального бойового досвіду цієї війни при підготовці воїнів», – зазначив Зеленський.

«Третє – і про це кажуть у більшості бригад – це значно більше можливостей купувати пікапи. Тобто має бути спрощення процедур і пряме фінансування для підрозділів так само, як на закупівлю дронів. Має бути реальна можливість у наших воїнів купувати саме ті машини, які їм потрібні, саме так, як це буде найбільш швидко», – додав він.

Як заявив Зеленський, йшлося також про розширення програми контрактів 18–24.

«Обговорили сьогодні деякі варіанти, включно зі збільшенням віку та обставин, за яких може бути укладений саме такий формат контракту. Міністерство оборони, Генеральний штаб і команда Офісу мають представити суспільству деталі. І п’яте – це чутливе питання затягування виконання рішень про нагородження. На жаль, багато випадків, коли наші воїни із різних складових Сил оборони місяцями очікують на вручення державних нагород, і це виключно через громіздкі бюрократичні процедури. Доручив максимально скоротити документообіг, кількість різноманітних підписів і погоджень. Треба цифровізувати й цю сферу також», – зауважив президент.

Зеленський додав, що у понеділок очікує від секретаря РНБО, Міністерства оборони, головнокомандувача, Генерального штабу і команди Офісу доповідей про виконання рішень.

18 липня Зеленський доручив новопризначеному міністру оборони Денису Шмигалю «терміново» укласти всі контракти щодо дронів, потрібних Силам оборони України. Він також повідомив про плани «вийти на кількість 500–1000 перехоплювачів на добу».

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