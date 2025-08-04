Нідерланди нададуть Україні військову допомогу на 500 мільйонів євро, зокрема ракети до Patriot – міністр

Нідерланди нададуть Україні пакет військової допомоги на суму 500 мільйонів євро, зокрема запчастини та ракети до систем протиповітряної оборони Patriot, заявив міністр оборони країни Рубен Брекельманс.



«Нідерланди нададуть пакет американських систем озброєння на суму 500 мільйонів євро (включаючи деталі та ракети Patriot). Це допоможе Україні захистити себе та решту Європи від російської агресії», – написав він у соцмережі Х.

Раніше Брекельманс анонсував, що Нідерланди зроблять значний внесок у постачання американських систем Patriot.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.

Міністр оборони України Денис Шмигаль та головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на зустрічі у форматі «Рамштайн» 21 липня повідомили, що найкритичнішою потребою України є закупівля систем протиповітряної оборони та боєприпасів до них.