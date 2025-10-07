Журналіст: нові санкції проти РФ можуть схвалити 23 жовтня, Словаччина прагне обговорення на найвищому рівні

19-й пакет санкцій проти РФ може бути схвалений на саміті 23 жовтня, Словаччина хоче його обговорення на найвищому рівні, повідомив редактор Радіо Свобода з питань Європи Рікард Йозвяк.



«Нарешті досягнуто домовленості про обмеження пересування дипломатів РФ після того, як Угорщина зняла своє вето, але весь пакет санкцій може бути схвалений лише на саміті 23 жовтня, оскільки Словаччина хоче обговорення на найвищому рівні», – написав він у соцмережі Х.

Також видання Financial Times з посиланням на джерела писало, що уряди ЄС погодилися обмежити поїздки російських дипломатів у межах блоку. Запропоновані правила змусять російських дипломатів, які працюють у столицях ЄС, інформувати інші уряди про свої плани поїздок, перш ніж перетинати кордон країни перебування.

Ця ініціатива, яку підтримує Чехія, є частиною нового пакету санкцій, що розробляються Брюсселем у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Для схвалення пакету необхідна одностайна підтримка. Угорщина, остання країна, яка виступила проти цього заходу, скасувала своє вето, повідомили два джерела, поінформовані про переговори.

19 вересня Єврокомісія презентувала черговий – 19 – пакет санкцій проти РФ. У ньому, серед іншого, пропонується, що Євросоюз повністю відмовиться від російського газу з 1 січня 2027 року – раніше дедлайн планувався на кінець 2027 року. Також пропонуються санкції щодо ще 118 суден так званого тіньового флоту Росії.