Муженко назвав головні проблеми української армії

Завданням Сил оборони України на 2026 рік є стримування просування російських військ, заявив в інтерв’ю Радіо Свобода начальник Генерального штабу ЗСУ – головнокомандувач Збройних Сил України в 2014–2019 роках Віктор Муженко. Він наголосив, що для цього українській армії бракує резервів, і головною проблемою є мобілізація.

«У нас, на мою думку, є ще можливість за умови створення резервів провести і низку успішних операцій. Але для цього потрібно ухвалити відповідні рішення і, можливо, вони будуть не зовсім легкі для того, щоб їх пояснювати нашому суспільству. Йдеться про мобілізацію, яка на сьогодні є, мабуть, найбільшою проблемою щодо підтримання здатності, ЗСУ, Сил оборони України, в стримуванні агресивних дій, наступу російських окупантів», – вважає Муженко.

Серед інших проблем він називає недостаннє оснащення технікою та озброєнням.

«Дуже соромно дивитись на деякі ролики в соцмережах, коли військовослужбовці просять, благають про те, щоб їм надали автомобіль, тому що немає можливості доставити якесь майно на позиції. Йдеться про легкові автомобілі, пікапи і таке інше. Тут виникає питання, наскільки ми зможемо забезпечити. Тоді дійсно можна вести мову про якісь успішні операції. Тоді можна вести мову і про стримування противника», – каже Муженко.

Він також згадав про СЗЧ, низький морально-психологічний стан у деяких підрозділах, кадрові та організаційні проблеми.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський акцентував увагу на поліпшенні підготовки мобілізованих.

«Ключова точка докладання наших зусиль – не залізо, а люди. Мобілізація, рекрутинг, нові контракти – і відтак якісна підготовка. У підготовці персоналу ми не можемо стояти на місці, а мусимо розвиватись і рухатись уперед», – писав він.

20 серпня 2024 року Рада схвалила зміни до законодавства, яким запровадила спеціальний різновид звільнення від кримінальної відповідальності для військовослужбовців, які в умовах воєнного стану вперше самовільно залишили військову частину або місце несення служби, повернулися та висловили готовність виконувати свій військовий обов’язок.

Норми Кримінального кодексу України передбачали, що така особа може бути звільнена від кримінальної відповідальності, якщо вона добровільно звернулася із клопотанням до слідчого, прокурора, суду про намір повернутися до цієї або іншої військової частини (місця служби) для продовження військової служби та командир (начальник) військової частини надав письмову згоду на це.

4 вересня Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №13260, що передбачає повернення кримінальної відповідальності для військовослужбовців за перше самовільне залишення військової частини (СЗЧ).

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію.