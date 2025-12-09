Доступність посилання

Сирський: зараз лінія фронту становить 1218 кілометрів, за останній місяць вона зменшилася

За місяць лінія фронту зменшилася на 35 кілометрів
За місяць лінія фронту зменшилася на 35 кілометрів

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив, що зараз лінія фронту становить 1218 кілометрів, за місяць вона зменшилася на 35 кілометрів. Про це він повідомив під час зустрічі з керівниками українських медіа.

За словами Сирського, темпи просування противника на деяких ділянках становлять 1,5-4,5 км на місяць, наприклад, на Покровському напрямку – 1,5 км на місяць.

При щоденних втратах у кількості понад тисяча російських військових таке просування є нікчемним, вважає Сирський.

Він зауважив, що за листопад втрати противника, яких завдали українські безпілотні системи, становлять близько 24 тисяч осіб – це рекордний показник.

Читайте також – Сирський: оборона Покровська продовжується, ЗСУ контролюють частину міста

Напередодні 7-й армійський корпус Десантно-штурмових військ офіційно підтвердив вихід Сил оборони з Лисівки та Сухого Яру – сіл на півдні від Мирнограду. За повідомленням, маневр було проведено задля «збереження життя військовослужбовців, покращення логістичного забезпечення угруповання та вирівнювання лінії фронту».

1 грудня Міноборони РФ на своїх ресурсах заявило про нібито захоплення Покровська. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрав заяви та дані, що спростовують окупацію міста.

Покровськ – місто з населенням близько 1250 людей (оцінка місцевої влади на кінець жовтня, до початку повномасштабного вторгнення РФ – понад 60 тисяч) – є важливим дорожнім і залізничним вузлом й більшу частину року перебувало під загрозою оточення російськими військами.


