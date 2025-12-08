РФ звинуватила в геноциді Порошенка, Залужного, Сирського, Єрмака та ще кілька десятків українців

Генеральна прокуратура Росії затвердила обвинувальний висновок щодо «вищого політичного керівництва» України. Про це 8 грудня повідомляє сайт відомства.

За версією російського слідства, з квітня 2014 року «обвинувачені та інші посадові особи з метою геноциду» населення Донецької та Луганської областей «віддали накази підлеглим військовослужбовцям ЗСУ та іншим збройним формуванням щодо застосування проти мирних жителів вогнепальної зброї, бронетанкової техніки, бойової авіації».

Загалом у пресрелізі відомства перераховано 41 людину. Серед них п’ятий президент України Петро Порошенко, колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, керівник Служби безпеки України Василь Малюк, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров та інші.

Усім цим людям заочно висунули звинувачення за статтею про геноцид, а кримінальну справу передали до суду в окупованій Донецькій області.

Президент України Володимир Зеленський у заяві Генпрокуратури не згадується.

Згадані в російському обвинувальному висновку особи наразі не коментували ці повідомлення.

У лютому 2022 року, на третій день повномасштабної війни, Україна подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії, в якому зазначала, що влада РФ виправдовує вторгнення «геноцидом російськомовного населення Донбасу». Київ попросив суд ухвалити, що, всупереч заявам Росії, Україна не здійснювала геноцид у Луганській та Донецькій областях, а також, що Росія не має законного права вчиняти будь-які дії на території України або проти неї. У лютому 2025 року Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалив розглянути по суті позов України до Росії про геноцид.