РФ звинуватила в геноциді Порошенка, Залужного, Сирського, Єрмака та ще кілька десятків українців

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний
Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний

Генеральна прокуратура Росії затвердила обвинувальний висновок щодо «вищого політичного керівництва» України. Про це 8 грудня повідомляє сайт відомства.

За версією російського слідства, з квітня 2014 року «обвинувачені та інші посадові особи з метою геноциду» населення Донецької та Луганської областей «віддали накази підлеглим військовослужбовцям ЗСУ та іншим збройним формуванням щодо застосування проти мирних жителів вогнепальної зброї, бронетанкової техніки, бойової авіації».

Загалом у пресрелізі відомства перераховано 41 людину. Серед них п’ятий президент України Петро Порошенко, колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, керівник Служби безпеки України Василь Малюк, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк, колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров та інші.

Усім цим людям заочно висунули звинувачення за статтею про геноцид, а кримінальну справу передали до суду в окупованій Донецькій області.

Президент України Володимир Зеленський у заяві Генпрокуратури не згадується.

Згадані в російському обвинувальному висновку особи наразі не коментували ці повідомлення.

У лютому 2022 року, на третій день повномасштабної війни, Україна подала до Міжнародного суду ООН позов проти Росії, в якому зазначала, що влада РФ виправдовує вторгнення «геноцидом російськомовного населення Донбасу». Київ попросив суд ухвалити, що, всупереч заявам Росії, Україна не здійснювала геноцид у Луганській та Донецькій областях, а також, що Росія не має законного права вчиняти будь-які дії на території України або проти неї. У лютому 2025 року Міжнародний суд ООН у Гаазі ухвалив розглянути по суті позов України до Росії про геноцид.

