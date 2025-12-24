Муженко відповів, чи треба міняти Сирського

Олександру Сирському на посаді головнокомандувача ЗСУ наразі альтернативи немає, вважає колишній головнокомандувач Віктор Муженко. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, оприлюдненому 24 грудня.

«На сьогоднішній день альтернативи я йому не бачу. Я особисто. Можливо, є якісь унікуми, про яких я не знаю. Як сказав Білецький (командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький – ред.), з числа майорів, підполковників. Але що стосується генералів рівня оперативного і вище, то я вважаю, що Сирський достатньо кваліфікований, достатньо добре підготовлений, професіонал своєї справи», – зазначив Віктор Муженко.

Водночас він вважає, що оцінку діяльності Сирського мають давати президент і міністр оборони: «Якщо вони вважають, що він на своєму місці, не ставлять питання про його усунення з посади, то я думаю, що він виконує свої обов’язки. І українська армія, і фронт не провалений. Так, ми відходимо, але це не залежить від однієї людини. Це залежить від цілої низки проблем, в тому числі й державного масштабу».

Як приклад він навів мобілізацію, за провал якої, на думку Муженка, Сирський не відповідальний.

16 грудня народна депутатка України Мар’яна Безугла, яка раніше входила до комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, заблокувала трибуну Верховної Ради України, вимагаючи проведення військової реформи та звільнення Олександра Сирського з посади.