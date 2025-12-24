Доступність посилання

Муженко відповів, чи треба міняти Сирського

Колишній головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко
Колишній головнокомандувач ЗСУ Віктор Муженко

Олександру Сирському на посаді головнокомандувача ЗСУ наразі альтернативи немає, вважає колишній головнокомандувач Віктор Муженко. Про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода, оприлюдненому 24 грудня.

«На сьогоднішній день альтернативи я йому не бачу. Я особисто. Можливо, є якісь унікуми, про яких я не знаю. Як сказав Білецький (командувач 3-го армійського корпусу Андрій Білецький – ред.), з числа майорів, підполковників. Але що стосується генералів рівня оперативного і вище, то я вважаю, що Сирський достатньо кваліфікований, достатньо добре підготовлений, професіонал своєї справи», – зазначив Віктор Муженко.

Водночас він вважає, що оцінку діяльності Сирського мають давати президент і міністр оборони: «Якщо вони вважають, що він на своєму місці, не ставлять питання про його усунення з посади, то я думаю, що він виконує свої обов’язки. І українська армія, і фронт не провалений. Так, ми відходимо, але це не залежить від однієї людини. Це залежить від цілої низки проблем, в тому числі й державного масштабу».

Як приклад він навів мобілізацію, за провал якої, на думку Муженка, Сирський не відповідальний.

16 грудня народна депутатка України Мар’яна Безугла, яка раніше входила до комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, заблокувала трибуну Верховної Ради України, вимагаючи проведення військової реформи та звільнення Олександра Сирського з посади.

