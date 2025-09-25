Обшук у генерала Валерія Кондратюка, а Муженку, Наєву, Забродському приготуватися?

Що повідомили видання із посиланням на власні джерела:

«Українська правда» (УП)

Державне бюро розслідувань 24 вересня провело обшуки в колишнього голови Служби зовнішньої розвідки України Валерія Кондратюка, повідомили співрозмовники видання у правоохоронних органах

За даними джерел УП, слідчі дії проводились в рамках розслідування, що розпочалося у липні 2025 року. Справа стосується можливого перевищення влади та службових повноважень військовими службовими особами СЗР України під час здійснення закупівлі в грудні 2020 року в ТОВ «С-Монітор» спеціального апаратно-програмного комплексу для виявлення та прогнозування загроз в інформаційній сфері за державним контрактом на суму 112 млн. грн.. І це, мовляв, не було обумовлене потребами Служби зовнішньої розвідки.

«Обшуки уже відбулися», – повідомив співрозмовник видання.

Привід для відкриття провадження шукали терміново

«Привід для відкриття провадження шукали терміново і знайшли закупівлі програмного забезпечення для ОСІНТ», – дало зрозуміти джерело у Державному бюро розслідувань.

За даними ZN.UA, «Валерій Кондартюк має власні джерела комунікації із Заходом. Банкова не може контролювати ці контакти і нервує. Зокрема, в офісі президента генерала Кондратюка розглядають як одного з важливих комунікаторів керівника Головного управління розвідки України Кирила Буданова із західними партнерами».

Напередодні обшуків журналістка Альона Яхно на своїй сторінці у Facebook написала, що Державне бюро розслідувань отримало вказівку «активно шукати компромат та реєструвати кримінальні провадження проти колишніх армійських високопосадовців»:

«Називають прізвища генералів Михайла Забродського, Сергія Наєва, Миколи Олещука, Віктора Муженка, Сергія Кривоноса, Валерія Кондратюка»

На думку Яхно, такі кроки не мають на меті реальні вироки, а це кампанія із дискредитації авторитетних військових в очах суспільства.

«Чому раптом? Тут є дві причини. Перша – офісу не подобається їх незалежність, авторитет та вплив. І не тільки в межах України, але й на міжнародному рівні. До їхньої думки прислуховуються. Друга причина – вже готуються до виборів і зачищають поле від будь-яких можливих конкурентів», – написала Яхно.

Джерела ZN.UA підтверджують, що ДБР має звернути увагу на названих особах і стверджують, що вказівку «розпочати роботу» отримали ще два місяці тому.

Що ж до причин, то «Дзеркало тижня» звертаєувагу, що генерал-лейтенат Сергій Наєв ще місяць тому написав рапорт про звільнення з військової служби, однак заяву йому ще не підписали. Однією з причин може бути те, що в Офісі президента думають, що Наєв може очолити виборчий штаб Валерія Залужного у разі виборів президента.

Михайла Забродського, Віктора Муженка та Сергія Кривоноса прямо пов'язують із п'ятим президентом України Петром Порошенком.

«Бабель»

Джерела видання«Бабель» теж підтвердили факт обшуку ДБР у будинку генерала Валерія Кондратюка.

«Кондратюка вдома не було, лише його дружина», – написав «Бабель».

Видання теж повідомляє, що звернулося за коментарем до Державного бюро розслідувань.

Напередодні видання The Economist опублікувало статтю, у якій критикують Офіс президента України та самого Волидимира Зеленського. Зокрема, там цитують одного з високопоставлених українських чиновників, який наголошує, що Україна встояла у 2022 році в момент повномасштабного вторнення Росії і досі дає відсіч агресії завдяки народу. А в команді президента, за словами чиновника, рішення ухвалююються тісним колом осіб і багато зусиль іде на боротьбу із опозицією та ЗМІ.

Інтерв'ю Валерія Кондратюка Радіо Свобода

Генерал-лейтенант Валерій Кондратюк у 2023 році дав розгорнуте інтерв'ю Радіо Свобода. У якому, зокрема, він наголосив, що його у 2021 році без пояснення причин «просто попросили написати рапорт» і він не встиг зробити багато важливого на посаді голови Служби зовнішньої розвідки України.

Повністю прочитати інтерв'ю із Валерієм Кондратюком можна тут: Ексголова ГУР та СЗР про російські «пастки» для Баканова, Червінського, «агентів» у рясах, Пригожина, Путіна і справжню дату початку війни

Радіо Свобода звертається із інформаційним запитом до Державного бюро розслідувань щодо підтвердження факту обшуку і наявності провадження щодо генерал-лейтенанта Кондратюка, а також можливих проваджень щодо інших генералів, імена яких назвала експертка Олеся Яхно.