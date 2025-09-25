Зеленський заявив, що готовий залишити посаду президента в разі закінчення війни

Президент України Володимир Зеленський під час перебування у Нью-Йорку заявив в інтерв’ю виданню Axios, що не має наміру керувати своєю країною в мирний час. Зеленський також пообіцяв звернутися до парламенту України з проханням організувати вибори, якщо буде досягнута угода про припинення вогню.

На запитання, чи вважатиме він свою роботу завершеною після закінчення війни, Зеленський відповів, що буде «готовий» піти у відставку. «Моя мета – завершити війну», а не продовжувати балотуватися на посаду, передає Axios слова глави держави.

За словами Зеленського, він сказав президенту США Дональду Трампу під час їхньої зустрічі 23 вересня, що в разі припинення вогню «ми можемо використати цей період часу (для оголошення і проведення виборів – ред.), і я можу дати цей сигнал парламенту». Глава держави також відзначив, що розуміє, що люди можуть прагнути «лідера з новим мандатом», щоб ухвалити важливі рішення, необхідні для досягнення довгострокового миру.

На думку Зеленського, проблеми безпеки ускладнять організацію виборів, але він вважає, що це все ж можливо.

У 2019 році Зеленського було обрано з переконливою перевагою. Якби не повномасштабна війна, його п’ятирічний термін дійшов би кінця в травні 2024 року. Популярність цього політика зросла приблизно до 90% у перші місяці війни. У лютому 2025 року Трамп помилково стверджував, що вона знизилася до 4%, але більшість останніх опитувань показують, що вона значно перевищує 60%.

Вибори прямо заборонені Конституцією України під час воєнного стану. Близько 20% території України зараз окуповано Росією, і мільйони українців є переміщеними особами. Вся країна перебуває в зоні дії російських ударів, якщо Москва спробує зірвати процес.