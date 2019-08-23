Муженко: щоб запобігти широкомасштабній агресії Росії, треба посилювати армію

Загроза широкомасштабної агресії Росії проти України є такою ж актуальною, як і раніше, тому для її стримування треба готуватися, вважає начальник Генерального штабу Збройних сил України у період із 3 липня 2014 року до 21 травня 2019 року, генерал армії Віктор Муженко.

«Я вважаю, що загроза з боку Російської Федерації в плані широкомасштабної агресії чи, можливо, локальних дій, нікуди не поділася. Ми повинні це розуміти й до цього готуватися. Для цього треба посилювати армію», – сказав Муженко в інтерв’ю Радіо Свобода.

На його думку, будь-яке послаблення армії посилює небезпеку.

«Зараз виникають певні проблеми і з фінансуванням, із закупівлею тренажерів для підготовки наших військовослужбовців, скорочення певного фінансування тощо. Невиконання державних замовлень по поставках відповідної техніки. Це посилює небезпеку», – заявив колишній начальник Генштабу.

Читайте також: Російська загроза: якого удару очікувати Україні?

Віктор Муженко наголосив, що Збройні сили України мають унікальний бойовий досвід, «командирів із дійсно бойовим досвідом, зі спроможністю ухвалювати адекватні рішення, брати на себе відповідальність та організовувати бойові дії».

Попри це, за словами генерала Муженка, останнім часом поширюються тези про те, що «українська армія неспроможна відбити агресію Російської Федерації».

«Я категорично проти. Це спеціально направлено на те, щоб у нашого народу виникли сумніви щодо спроможності української армії. Ми спроможні відбивати агресію. Ми спроможні вести успішні бойові дії. Хай там що, для росіян не буде легкою прогулянкою перехід кордону і знаходження на території України. Я вірю в армію, вірю в її спроможності та вірю в її можливості», – сказав Віктор Муженко.

Навесні Муженко заявляв, що російська сторона завершує формування ударних з’єднань на кордоні з Україною для можливого вторгнення за трьома напрямками: зі сходу, півночі і півдня.

Повне інтерв’ю із колишнім начальником Генерального штабу ЗСУ Віктором Муженком, під час якого він відповідав, зокрема, на запитання про «Іловайський котел» і фінальні дні оборони Донецького аеропорту – читайте на сайті Радіо Свобода увечері 23 серпня.