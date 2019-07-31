Якщо Росія піде на вторгнення, то зіткнеться із НАТО – фахівець американської розвідки

Президент Росії Володимир Путін навряд чи наважиться на захоплення Північно-Кримського каналу або нових територій на сході України через ризик зіткнутися з НАТО. Таку думку висловив колишній сержант армії США і фахівець з безпеки Асоціації американської національної розвідки (The Intelligence Community, Inc.) Ерік Теллант (Eric Tallant).

– Я спостерігаю заморожений конфлікт навколо Криму вже п'ять років, і за моєю особистою оцінкою, тут не очікується якоїсь радикальної ескалації. Путін навряд чи зважиться просуватися вглиб України. По-перше, за ці роки українська армія стала набагато сильнішою, а по-друге, українці тісно взаємодіють з військовим персоналом США та інших країн НАТО, особливо на сході країни.

Я не думаю, що Путін зважиться на ризик, який може загрожувати йому прямим зіткненням з військовими НАТО. Навіть у разі, якщо мова йде не про регулярні війська, а тільки про військових інструкторів, вбивство будь-якого американського солдата спричинить катастрофічні наслідки для Росії. Тому я не очікую нових атак від російських військ з боку Донбасу, принаймні, в найближчому майбутньому.

– А яка Ваша думка щодо Криму?

Путін дійсно може розглядати Крим як зручне місце для розміщення тактичної ядерної зброї

– Я допускаю, що Путін дійсно може розглядати Крим як зручне місце для розміщення тактичної ядерної зброї, що провокує додаткову нестабільність у регіоні. Однак я вкрай сумніваюся, що він зважиться його використовувати. Це – типова тактика для шантажу і посилення своєї позиції в переговорах, але не більше того.

Ерік Теллант визнає, що наразі НАТО не дає Україні формальних гарантій захисту у випадку нового вторгнення або можливої ескалації, не обіцяючи членство в Альянсі або будь-які двосторонні договори. Однак американський експерт зазначає: навіть будучи неформальною, присутність солдатів НАТО в регіоні зберігається, і вони не збираються залишати територію України.

Захід дуже серйозно ставиться до російсько-українського конфлікту

– Сполучені Штати не хочуть виглядати агресивної стороною, тому не надають Україні формальних гарантій втручання. Однак представники армії США відвідують Україну регулярно, і я повинен сказати, що Захід дуже серйозно ставиться до російсько-українського конфлікту.

Говорячи про Чорне море, Румунія наразі є найбільшою базою для американських і європейських військ у регіоні.

Не варто забувати і про плани США провести модернізацію військово-морських баз України в Миколаєві та Очакові, що, безсумнівно, принесе більше стабільності в Чорноморський регіон.

До того ж, присутність НАТО означає не тільки військових і зброю, але також гроші й експертну допомогу. Довгострокова стратегія США та їхніх партнерів у регіоні передбачає подальше перебування військ у Східній Європі та в районі Чорного моря, і на сьогодні вони не збираються йти.

– Ви взаємодіяли із українськими фахівцями, зокрема,і у спільних тренінгах, що проводяться для Збройних сил Афганістану в 2016-17 роках. Чи помітні зміни у професіоналізмі української армії?

У мене позитивне бачення щодо спроможності української армії стримати можливу російську агресію

– Більшість українських фахівців в Афганістані були цивільними людьми або військовими, котрі виступали там як інструктори, а не в складі збройних сил.

Проте я не можу не відзначити їхній винятковий професіоналізм. Вони прекрасно розбиралися в системах озброєння, і їхній рівень експертиз був не гірший за американський. Я був вражений їхньою компетентністю.

За останні ж роки українська армія отримала бойовий досвід, найсучасніше обладнання і підготовку від найкращих західних інструкторів. Ці люди об'єднані спільною ідеєю захисту своєї країни.

Словом, у мене позитивне бачення щодо спроможності української армії стримати можливу російську агресію. Я думаю, зараз українські військові цілком здатні захистити свою батьківщину.

​– Що дають спільні навчання з НАТО, такі, як «Гідний партнер» (Noble Partner) або Сі Бриз?

– Всі відносини починаються із побудови взаємної довіри, і це гарний початок, проте, я вважаю, далеко не кінець.

Україні варто продовжувати будувати відносини з європейськими партнерами, беручи й пропонуючи допомогу країнам НАТО та одночасно послаблюючи її залежність від Росії.

Зрозуміло, що культурні, мовні та навіть родинні зв'язки між українцями і росіянами дуже сильні, і це створює певну вразливість в українській системі безпеки.

– Що є найважливішим для підвищення рівня національної безпеки України?

– Головне, що потрібно зробити зараз Україні, щоб послабити російський вплив, це, по-перше, підвищити рівень внутрішньої безпеки до того рівня, який існує у нас в США.

Українці також мають стежити за тим, щоб отримувати достовірну інформацію від джерел, що заслуговують на довіру, а також підвищити рівень безпеки на кордоні та у сфері розвідки й контррозвідки.

По-друге, українцям важливо приділяти пильну увагу джерелам доходів своїх політиків і відслідковувати, за рахунок яких коштів фінансуються їхні передвиборні кампанії.

У Сполучених Штатах існує закон про іноземних агентів, і українцям також слід з'ясовувати, звідки їхні політики отримують гроші. Це допоможе Україні стати більш надійним партнером для НАТО.