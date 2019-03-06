Генштаб ЗСУ: російське вторгнення можливе за трьома напрямками

Російська сторона завершує формування ударних з’єднань на кордоні з Україною для можливого вторгнення за трьома напрямками: зі сходу, півночі і півдня, повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко.

«Ми прогнозуємо, що в сучасних геополітичних реаліях військові загрози можливі по трьох із чотирьох географічних напрямків (півночі, сходу і півдня). Російська сторона завершує формування на кордонах України «ударних з’єднань», які разом із частинами спецпризначення, за задумом кремлівських стратегів, складуть основу сил вторгнення», – сказав Муженко 6 березня на зустрічі з представниками військово-дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні.

За його словами, Кремль також готує низку диверсій на передовій і в тилу перед виборами президента України.

Начальник Генштабу наголосив, що українські військові готові «і мають чим зупиняти російські танки і літаки».

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«За умови виконання державного оборонного замовлення 2019 року, ЗС України в два рази збільшать кількісний склад нової техніки у порівнянні з попередніми роками. Йдеться насамперед про відновлення і взяття на озброєння комплексів протиповітряної оборони та модернізацію ракет до них; укомплектування вітчизняними протитанковими комплексами бригад сухопутних військ, ДШВ та Морської піхоти; доукомплектування військ легко-броньованою автомобільною та оновлення вантажної техніки; збільшення чисельності вітчизняних БПЛ-комплексів в розвідувальних та артилерійських підрозділах», – сказав Муженко.

Нещодавно президент України Петро Порошенко, виступаючи на засіданні Генеральної асамблеї ООН, заявив, що загальна чисельність російських збройних сил вздовж російсько-українського кордону становить понад 87 тисяч військових.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці». За даними ООН, станом на кінець грудня 2018 року, за час конфлікту загинули близько 13 тисяч людей, майже 30 тисяч – поранені.