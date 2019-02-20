Росія зосередила на кордоні з Україною 87 тисяч військових – Порошенко в ООН

Загальна чисельність російських збройних сил вздовж російсько-українського кордону становить понад 87 тисяч військових, заявив на засіданні Генеральної асамблеї ООН президент України Петро Порошенко.

«Військові експерти однозначно визначать, що озброєне угрупування на російському кордоні з Україною є наступальною ударною групою. Це не має нічого спільного з обороною. Вони призначені для військового удару. До цього готується Кремль. Тому подальша ескалація до рівня повномасштабної війни не є такою вже нереальною перспективою», – вказав Порошенко.

Він також заявив, що «загальна чисельність незаконних збройних формувань (на Донбасі – ред.) зараз складає близько 35 тисяч бойовиків, а також 2 100 військовослужбовців з російських регулярних збройних сил».

На засіданні Генеральної асамблеї ООН 20 лютого обговорюють ситуацію в анексованому Криму і на непідконтрольних Україні територіях Донбасу.

Як повідомила раніше прес-служба президента України Петра Порошенка, пункт порядку денного під номером 67 «Ситуація на тимчасово окупованих територіях України» внесено на прохання Києва.

«Проведення дебатів на згадану тему у 5-ту річницю початку агресії Російської Федерації проти України стане першим комплексним розглядом у рамках ГА ООН цього питання», – мовиться у повідомленні.

Порошенко візьме участь в дебатах і виступить з промовою перед країнами-членами ООН.

Також у президента заплановані зустрічі з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем і головою 73-й сесії Генеральної Асамблеї ООН Марією Фернандо Еспіноса Гарсес.