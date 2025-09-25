У НАБУ заявили про тиск через слідчі дії СБУ в колишніх детективів

Національне антикорупційне бюро повідомило, що Служба безпеки України проводить слідчі дії у колишніх детективів НАБУ, які зараз є працівниками «Укрзалізниці».

«Ймовірно, вони пов’язані з їхньою попередньою діяльністю над розслідуваннями у складі слідчих груп, що викривали організовані злочинні групи на державних підприємствах і в органах державної влади, зокрема й СБУ», – йдеться в повідомленні.

У НАБУ заявляють, що такі дії можуть свідчити про «посилення системного тиску на незалежність антикорупційних інституцій».

У СБУ поки що про слідчі дії не повідомляли. «Укрзалізниця» також ситуацію не коментувала.

НАБУ вже не вперше заявляє про тиск на працівників бюро через їхні розслідування.

У липні СБУ повідомила, що розслідує ймовірний вплив Росії на роботу Національного антикорупційного бюро. Серед фігурантів назвали, зокрема, керівника одного з міжрегіональних управлінь бюро Руслана Магамедрасулова. Згодом СБУ й Офіс генпрокурора також повідомили про причетність до справи чинного народного депутата від «ОПЗЖ» Федора Христенка, якого підозрюють у державній зраді. 6 вересня у пресслужбі СБУповідомили про його затримання. Як заявили в СБУ, у матеріалах справи сказано, що підозрюваний народний депутат налагодив «ефективний механізм впливу на керівництво» одного з правоохоронних органів України. У СБУ й ОГП не вказували прізвища депутата. Він ситуацію поки не коментував.

У НАБУ заявили, що 21 липня близько 70 обшуків проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань й Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. Перевірка також пройшла в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос в ефірі Радіо Свобода запевнив, що ні на нього, ні на бюро не має впливу «жоден народний депутат».

Також Семен Кривонос наголосив, що «війни» чи «протистояння» НАБУ з СБУ чи іншим правоохоронним органом – немає, а взаємини з головою СБУ Василем Малюком не є ворожими.

«У нас – робочі відносини. У нас немає жодної війни. А всі твердження щодо того, що ми виходили з позиції помсти, це не відповідає дійсності», – сказав він, коментуючи підозру НАБУ, оголошену колишньому керівнику Департаменту кібербезпеки СБУ генералу Іллі Вітюку. Його запідозрили у незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації, сам він ці звинувачення відкинув.

У Службі безпеки критикували підозру Вітюку, назвавши її відповіддю на затримання Службою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня. Як заявили в службі, оголошення підозри Вітюку є «помстою з боку НАБУ і САП за те, що Служба безпеки України ефективно протидіє російському впливу на державні органи і викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів».

Крім того, 22 липня Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12414, що обмежував незалежність НАБУ і САП. Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом президент Володимир Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури». Депутати схвалили за основу і в цілому цей законопроєкт. Зеленський підписав цей документ.