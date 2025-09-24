НАБУ і друзі президента: коло розширюється?

Апеляційний суд залишив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова під вартою: тепер щодо нього дві підозри. Це той самий детектив, який, за даними медіа, міг документувати близьке оточення президента.
- Чи обґрунтовані претензії до Магамедрасулова?
- Політичне переслідування чи пошук СБУ російських агентів?
- Чи є ризики для незалежності антикорупційних органів?
Тим часом розслідувач УП Михайло Ткач показав, як живе за кордоном ексзаступник керівника ОП Ростислав Шурма.
- Чому він виїхав?
- Чи є до нього питання?
- Справи Шурми, Олексія Чернишова: який розвиток?
- І чи стежать союзники України за тим, як розвивається ситуація довкола антикорупційних органів?
