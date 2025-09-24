Доступність посилання

ВАЖЛИВО
Політика

НАБУ і друзі президента: коло розширюється?

Апеляційний суд залишив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова під вартою: тепер щодо нього дві підозри. Це той самий детектив, який, за даними медіа, міг документувати близьке оточення президента.

  • Чи обґрунтовані претензії до Магамедрасулова?
  • Політичне переслідування чи пошук СБУ російських агентів?
  • Чи є ризики для незалежності антикорупційних органів?

Тим часом розслідувач УП Михайло Ткач показав, як живе за кордоном ексзаступник керівника ОП Ростислав Шурма.

  • Чому він виїхав?
  • Чи є до нього питання?
  • Справи Шурми, Олексія Чернишова: який розвиток?
  • І чи стежать союзники України за тим, як розвивається ситуація довкола антикорупційних органів?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода:

