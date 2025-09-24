НАБУ і друзі президента: коло розширюється?

Апеляційний суд залишив детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова під вартою: тепер щодо нього дві підозри. Це той самий детектив, який, за даними медіа, міг документувати близьке оточення президента.

Чи обґрунтовані претензії до Магамедрасулова?

Політичне переслідування чи пошук СБУ російських агентів?

Чи є ризики для незалежності антикорупційних органів?

Тим часом розслідувач УП Михайло Ткач показав, як живе за кордоном ексзаступник керівника ОП Ростислав Шурма.

Чому він виїхав?

Чи є до нього питання?

Справи Шурми, Олексія Чернишова: який розвиток?

І чи стежать союзники України за тим, як розвивається ситуація довкола антикорупційних органів?

Про це дивіться у програмі «Свобода Live» на@Радіо Свобода: