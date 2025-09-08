СБУ проти НАБУ: в гру вступає «агент РФ» Христенко?

З Дубаю «приїхав» народний депутат від забороненої партії ОПЗЖ Федір Христенко, підозрюваний у держраді. Видання ZN.UA пише, що Христенка передали Україні з ОАЕ за політичною домовленістю на найвищому рівні, а не екстрадували згідно з міжнародною процедурою.

За даними журналістів видання, координував процес секретар РНБО Рустем Умєров.

6 вересня пресслужба СБУ повідомила про спільне з Офісом генерального прокурора затримання на території України народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ, якого підозрюють у державній зраді.

«За даними слідства, фігурант був завербований ФСБ РФ задовго до початку повномасштабного вторгнення РФ і активно виконував завдання російської спецслужби», – зазначили у відомстві.

За даними СБУ, згідно з матеріалами справи, підозрюваний нардеп налагодив «ефективний механізм впливу на керівництво» одного з правоохоронних органів України, але не навели його назву.

У СБУ й ОГП не вказали прізвище депутата, але зважаючи на обставини справи і за даними ЗМІ, йшлося про Христенка. Він ситуацію поки не коментував.

Христенко свідчитиме проти НАБУ?

В обмін на що саме?

І до чого тут друзі президента України Володимира Зеленського?

21 липня СБУ повідомила, що розслідує ймовірний вплив Росії на роботу Національного антикорупційного бюро. Серед фігурантів назвали, зокрема, і Федора Христенка. Йому заочно повідомили про підозру в державній зраді за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану та зловживанні впливом. СБУ стверджувала, що Христенко, який втік з України за кордон, продовжував здійснювати вплив на бюро.



5 вересня видання «Українська правда» повідомило з посиланням на джерела в правоохоронних органах і політичних колах, що Христенка найближчими днями можуть екстрадувати з Дубаю в Україну.

Про це і не тільки дивіться у програмі Свобода Live:



