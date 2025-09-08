СБУ заявляє про причетність затриманого співробітника НАБУ до «масштабної агентурної мережі» Росії

Затриманий у липні співробітник підрозділу «Д-2» Центрального апарату Національного антикорупційного бюро входив до «масштабної агентурної мережі» Росії, заявляє Служба безпеки України 8 вересня.

Як стверджує відомство, діяльність мережі курував співробітник 1 служби департаменту контррозвідувальних операцій російської ФСБ Ігор Єгоров, який почав формувати свою агентурну мережу 2009 року.

Першим затриманим з його поплічників в Україні називають генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова – його взяли під варту в 2020 році. Згодом СБУ встановила також причетність колишнього заступника керівника охорони Януковича Дмитра Іванцова.

СБУ зазначає, що ще одного підозрюваного викрили 2024 року – ним виявився військовий Національної гвардії.





«Згодом СБУ встановила, що іще один агент Єгорова-Іванцова – колишній співробітник МВС, який на час затримання виявився діючим співробітником НАБУ. За матеріалами справи, цей посадовець Бюро був завербований ворогом ще у 2012 році. Надавати Іванцову потрібну інформацію він продовжив і після 2014 року, коли поплічник Януковича відкрито перейшов на бік ворога», – заявляють у службі.

СБУ стверджує, що чинного співробітника НАБУ звинувачують за понад 60 епізодами передачі інформації з обмеженим доступом колишньому заступнику керівника охорони Януковича. Серед іншого, йдеться про «установчі дані українських силовиків та інших громадян, проти яких ворог планував вербувальні заходи та спеціальні інформаційні операції».

За повідомленням відомства, фігуранту повідомили про підозру в державній зраді та несанкціонованих діях з інформацією, яка обробляється в комп’ютерах. Суд взяв його під варту, в разі визнання винним йому загрожує до 15 років ув’язнення.

СБУ наголошує, що провадження «стосується окремого співробітника антикорупційного Бюро та не має відношення до ефективної роботи НАБУ як державної установи України в цілому».

Ім’я затриманого співробітника НАБУ та його позицію щодо звинувачення СБУ не розголошує. НАБУ наразі не коментувало заяви Служби безпеки.

Служба безпеки України заявила 21 липня, що її співробітники спільно з Офісом генерального прокурора «викрили агентурне проникнення ФСБ до Національного антикорупційного бюро України».

Згодом у НАБУ повідомили, що вперше отримали від СБУ дані про можливі ризики щодо затриманого працівника бюро ще в 2023 році. Водночас спільна перевірка не виявила «жодних доказів чи свідчень того, що працівник НАБУ був обізнаний про зв’язки представника УДО з російськими спецслужбами». У НАБУ наполягають, що отримали усне підтвердження про відсутність доказів щодо свого співробітника, але не змогли здобути письмового підтвердження.



