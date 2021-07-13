Апеляційний суд залишив під вартою генерала СБУ Шайтанова, обвинуваченого в держзраді

Київський апеляційний суд залишив під вартою одного з колишніх керівників Центру спеціальних операцій «А», генерал-майора Служби безпеки України Валерія Шайтанова, обвинуваченого в державній зраді та замаху на скоєння терористичного акту.

«Колишнього генерал-майора Служби безпеки України, обвинуваченого у державній зраді й організації теракту, залишено під вартою», – йдеться в повідомленні суду у фейсбуці.

За даними суду, 13 липня колегія суддів розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту, на рішення Голосіївського районного суду Києва, якою задоволено клопотання прокурора і продовжено щодо обвинуваченого термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 23 серпня 2021 року.

«За результатами апеляційного розгляду рішення Голосіївського районного суду міста Києва від 25 червня 2021 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення», – йдеться в повідомленні.

14 квітня 2020 року Служба безпеки України затримала одного з колишніх керівників Центру спеціальних операцій «А» СБУ, генерал-майора Валерія Шайтанова. За даними слідства, Шайтанов перебував на агентурному зв’язку з полковником ФСБ Росії Ігорем Єгоровим. Його завербували нібито у 2014 році. За завданням російських спецслужб Шайтанов, кажуть у СБУ, планував вбивство відомого чеченського добровольця Адама Осмаєва, який брав участь у бойових діях на Донбасі на боці української армії.

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