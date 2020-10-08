Офіс генпрокурора направив до суду справу генерала СБУ Шайтанова, якого підозрюють у держзраді

Офіс генерального прокурора направив до суду провадження щодо одного з колишніх керівників Центру спеціальних операцій «А» генерал-майора Служби безпеки України генерал-майора Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та замаху на скоєння терористичного акту.

За даними слідства, що генерал-майор збирав на території України інформацію, що становить державну таємницю та передавав її представникам спецслужб Російської Федерації. За їх завданням, на території України він підшуковував осіб для вчинення теракту серед колишніх військовослужбовців СБУ.

«Злочин планувався з метою залякування населення шляхом заподіяння насильницької смерті майору ЗС Чеченської Республіки Ічкерія, який з лютого 2015 року під час війни на сході України очолював Міжнародний миротворчий батальйон імені Джохара Дудаєва», – повідомили в прокуратурі.

У разі доведення вини Шайтанову загрожує позбавлення волі на строк від 12 до 15 років.

14 квітня Служба безпеки України затримала одного з колишніх керівників Центру спеціальних операцій «А» СБУ, генерал-майора Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді та підготовці терактів.

За даними слідства, Шайтанов перебував на агентурному зв’язку з полковником ФСБ Ігорем Єгоровим. Його завербували нібито у 2014 році.

За завданням російських спецслужб Шайтанов, кажуть у СБУ, планував вбивство відомого чеченського добровольця Адама Осмаєва, який брав участь у бойових діях на Донбасі на боці української армії.

За рішенням Шевченківського районного суду Києва, Шайтанов перебуває під вартою до 8 серпня.