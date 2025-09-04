Суд обрав генералу СБУ Вітюку заставу в 9 мільйонів гривень

Вищий антикорупційний суд ухвалив 4 вересня рішення про обрання запобіжного заходу у вигляді грошової застави колишньому керівнику Департаменту кібербезпеки СБУ генералу Іллі Вітюку, передає кореспондент Радіо Свобода.

Розмір застави – 3 тисячі неоподаткованих мінімумів, або 9 мільйонів гривень.

Таким чином суддя Маркіян Галабала частково задовольнив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Крім цього, на Іллю Вітюка поклали низку обовʼязків: прибувати на вимогу детективів НАБУ, не відлучатися за межі Київської області, здати закордонний паспорт та повідомляти слідчі органи про зміну місця перебування.





Раніше захисники Вітюка, як і він сам, відкидали звинувачення та запевняли суд, що Вітюк не має намірів ухилятися від слідства, тиснути на свідків чи залишати країну. Додали, що в службових цілях генерал виконує поставлені командуванням завдання та може бути відправлений у відрядження в різні точки країни, в тому числі в зону бойових дій.

Після обрання застави Вітюк сказав, що немає таких заощаджень і шукатиме гроші для її внесення.

Національне антикорупційне бюро 2 вересня повідомило йому про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації.

У Службі безпеки напередодні розкритикували підозру Вітюку, назвавши її відповіддю на затримання Службою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня. Як заявили в службі, оголошення підозри Вітюку є «помстою з боку НАБУ і САП за те, що Служба безпеки України ефективно протидіє російському впливу на державні органи і викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів».

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллю Вітюка в травні 2024 року.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк у квітні 2024 року тимчасово відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від роботи.

Таке рішення тоді пояснили перевіркою даних про спробу вручити журналісту «Слідство.Інфо» повістки після публікації матеріалу про майно сім’ї Вітюка. Офіс генерального прокурора відкрив кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів.



