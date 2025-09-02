НАБУ повідомило про підозру посадовцю Служби безпеки Вітюку – у СБУ відреагували

Високопосадовцю Служби безпеки України повідомили про підозру в незаконному збагаченні, заявляє Національне антикорупційне бюро.

Обставини справи вказують на колишнього начальника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллю Вітюка, його ім’я офіційно не називається.

НАБУ повідомляє, що детективи спільно зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою викрили посадовця СБУ «з числа вищого офіцерського складу на незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації».

Слідство встановило, що в грудні 2023 року він придбав квартиру за 21,6 мільйона гривень і оформив її на члена сім’ї. При цьому за договором її вартість становить 12,8 мільйона гривень.

Член сім’ї посадовця обґрунтував кошти своїми доходами як фізичної-особи підприємця, заявивши, що від лютого 2022 року надавав юридичні та консалтингові послуги.





«Слідчі встановили, що на рахунки ФОПу дійсно надходили кошти за начебто надання юридичних та консалтингових послуг. Проте від особи, яка підозрюється у заволодінні коштами АТ «Укрзалізниця» у складі злочинної організованої групи, а також від компаній, які контролюються зазначеною особою. Зібрані докази свідчать, що такі послуги не надавалися, а компанії мають ознаки фіктивності», – стверджує НАБУ.

Також бюро додає, що немає підтвердження законного походження решти витрачених на квартиру коштів – 8,8 мільйона гривень.

Справу кваліфікували за статтями про незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації.

Жуналіст Олег Новіков також заявив, що про підозру в незаконному збагаченні та в недостовірному декларуванні повідомили Вітюку.

Згодом підозру Вітюку підтвердила пресслужба СБУ, назвавши її відповіддю на затримання Службою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня.





Як заявили в службі, оголошення підозри Вітюку є «помстою з боку НАБУ та САП за те, що Служба безпеки України ефективно протидіє російському впливу на державні органи та викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів».

«Підозру І. Вітюку оголошено саме після резонансних затримань представників Бюро, хоча відповідне кримінальне провадження було відкрито майже півтора роки тому. За цей час співробітники НАБУ й САП не змогли зібрати переконливу доказову базу, яка б підтвердила незаконне збагачення та недостовірне декларування, котре інкримінується І.Вітюку», – стверджують у відомстві.

СБУ звинуватило слідство в ігноруванні доказів, які заперечували б провину Вітюка, а сам посадовець від початку російського повномасштабного вторгнення робить важливий внесок у захист України.

«Є всі підстави говорити про вибіркове правосуддя з боку НАБУ та САП на адресу співробітника СБУ», – йдеться в заяві.

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллю Вітюка в травні 2024 року.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк тимчасово відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від роботи – про це повідомила пресслужба СБУ в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» 9 квітня 2024 року.

Таке рішення пояснили перевіркою даних про спробу вручити журналісту «Слідство.Інфо» повістки після публікації матеріалу про майно сім’ї Вітюка. Офіс генерального прокурора тоді відкрив кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів.



