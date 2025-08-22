У СБУ заявили про нові докази у справі посадовця НАБУ, підозрюваного в торгівлі з РФ

Служба безпеки України заявила про нові докази у справі високопосадовця Національного антикорупційного бюро, якого підозрюють у торгівлі з Росією.

«Служба безпеки України опублікувала нові матеріали, які підтверджують, що під час повномасштабної війни один із керівників міжрегіональних управлінь детективів НАБУ разом зі своїм батьком займався організацією незаконної торгівлі з РФ. Йдеться про продаж технічної коноплі, яку вирощували в Житомирській області і планували продавати в Росію (республіка Дагестан)», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Зокрема, в СБУ заявили про опублікований раніше аудіозапис розмови посадовця НАБУ, під час якої він, за даними Служби безпеки, обговорює умови продажу і «навіть обіцяє надіслати потенційному покупцю комерційну пропозицію».

«Висновки державної судової семантико-текстуальної експертизи підтверджують, що на записі співрозмовники говорять саме про торгівлю з республікою РФ Дагестан. У межах досудового розслідування слідчі СБУ також зафіксували листування батька посадовця НАБУ з представником однієї з агрокомпаній Дагестану щодо продажу технічної коноплі. Відповідну інформацію знайдено у телефоні підозрюваного», – йдеться в повідомленні.

У Службі безпеки заявили, що в процесі аналізу вмісту телефонів отримали докази того, «що організацією незаконного бізнесу займався саме співробітник НАБУ, а його батько здебільшого виконував його вказівки і здійснював функції контролю за сільськогосподарськими процесами на місці».

У СБУ нагадали, що повідомили високопосадовцю НАБУ і його батькові про підозру за статтею «пособництво державі-агресору». Вони перебувають під вартою.

При цьому в Службі безпеки зазначили, що це кримінальне провадження «стосується лише окремого співробітника антикорупційного Бюро і фактів його співпраці з країною-агресором і жодним чином не має відношення до ефективної роботи НАБУ як державної установи України в цілому».

У Службі безпеки не вказують імен фігурантів справи, проте з її обставин, а також повідомлень ЗМІ випливає, що йдеться про Руслана Магамедрасулова – керівника одного із міжрегіональних управлінь НАБУ і його батька. Вони заяву СБУ поки що не коментували.

У липні СБУ повідомила, що розслідує ймовірний вплив Росії на роботу Національного антикорупційного бюро. Серед фігурантів назвали, зокрема, керівника одного з міжрегіональних управлінь бюро Руслана Магамедрасулова і народного депутата Федора Христенка.

У НАБУ заявили, що 21 липня близько 70 обшуків проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань й Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро. Перевірка також пройшла в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

«⁠Обшуки охоплюють щонайменше 15 працівників НАБУ. За наявною інформацією, слідчі дії проводяться без судових ухвал. ⁠Підставами для цих дій у переважній більшості випадків називаються участь окремих осіб у дорожньо-транспортних пригодах. Проте деяким працівникам інкримінують можливі зв’язки з країною-агресором. Ці факти не є взаємопов’язаними», – стверджували в НАБУ.

Після цього, 22 липня, Верховна Рада підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Згодом президент Володимир Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури». Депутати схвалили за основу і в цілому цей законопроєкт. Зеленський підписав цей документ.

