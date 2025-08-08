СБУ відреагувала на заклик НАБУ оприлюднити матеріали щодо двох співробітників бюро, який підозрюють у держзраді

У Службі безпеки України відреагували на заяви керівників антикорупційних органів про оприлюднення матеріалів щодо двох співробітників Національного антикорупційного бюро, яких підозрюють у держзраді.



У відомстві зазначають, що матеріали досудового розслідування становлять таємницю слідства, а слідчі органи не мають обов’язку розголошувати будь-яку інформацію з досудового провадження поза межами, визначеними законом.



«Усі наявні докази, що підлягають розголошенню, були офіційно оприлюднені СБУ 21 липня, включно з аутентичними аудіо-розмовами фігурантів. Разом з тим 7 серпня слідчі СБУ надали керівнику НАБУ окрему інформацію та окремі матеріали, які підтверджують обгрунтованість оголошених підозр 2 працівникам НАБУ. Весь масив доказової бази буде надано виключно суду – в порядку, передбаченому процесуальними нормами», – йдеться у повідомленні, оприлюдненому пресслужбою.



Також СБУ стверджує, що жодного тиску на «певних людей» не відбувається і відбуватись не може.



Раніше сьогодні директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос заявив, що отримав від СБУ матеріали по одному із співробітників НАБУ, якому вручили підозру щодо державної зради, але у нього немає дозволу їх розголошувати.

На брифінгу він також розповів журналістам, що направляв звернення до СБУ з проханням надати матеріали, докази, які підтверджують причетність двох співробітників бюро до російського впливу.

«Вчора щодо одного з них мені надійшов відповідний лист із Служби безпеки України, але мені не надано дозвіл на розголошення його змісту публічно. Я точно буду звертатися за додатковими матеріалами, чекаю відповідь по іншому співробітнику. Я точно буду просити дати дозвіл опублікувати ті матеріали, які мені надані. Тому що не вбачаю, що їх треба приховувати від українського суспільства, колективу бюро і міжнародних партнерів», – сказав Кривонос, додавши, що просив би Службу безпеки опублікувати всі наявні матеріали щодо обох співробітників у публічному доступі.

Директор НАБУ нагадав, що двоє співробітників бюро, яких підозрюють у державній зраді, перебувають під вартою, ще щодо трьох співробітників, яким повідомлено про підозру у скоєнні дорожньо-транспортних пригод, зараз триває слідство.

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко на брифінгу розповів, що в антикорупційних органів є інформація про тиск на «певних людей».

«У нас є інформація про те, що доказів у цих справах немає, є записи різних людей, які не пов’язані з НАБУ. Вони намагаються зв’язати цих людей до НАБУ, фактично заставляючи їх дати неправдиві покази. Більшість цих людей відмовляються, але ми не впевнені, що з часом під тиском хтось не здасться і не надасть такі покази. Я думаю, що їх не надали, бо якби надали, вони б вже вийшли публічно, прокомунікували», – сказав він, відмовившись розголошувати прізвища цих людей. За його словами, серед них є і посадовці, і фігуранти справ, і люди, які раніше були пов’язані з детективами.

Верховна Рада 22 липня підтримала законопроєкт № 12414, що, як повідомлялось, обмежує незалежність НАБУ та САП. Ці законодавчі зміни викликали протести в Україні, а також стурбованість з боку західних партнерів.

Читайте також: Рада ухвалила закон щодо відновлення незалежності НАБУ і САП. Як це було

Згодом президент Зеленський вніс до Ради новий законопроєкт про «посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури». Депутати схвалили за основу і в цілому цей законопроєкт. Зеленський підписав цей документ.

Цьому передували 70 обшуків, які 21 липня проводили працівники СБУ, Державного бюро розслідувань та Офісу генпрокурора щодо співробітників бюро.

СБУ повідомила про затримання співробітника НАБУ, який, як стверджують у відомстві, шпигував для російської спецслужби. Йому вручили підозру. У НАБУ натомість заявили, що інформація від керівництва СБУ щодо можливих ризиків, повʼязаних із одним із працівників бюро, надійшла ще в серпні 2023 року, але згодом у СБУ повідомили, що немає доказів щодо цього співробітника бюро.