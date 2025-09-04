У ВАКС почалося засідання з обрання запобіжного заходу генералу СБУ Вітюку

Вищий антикорупційний суд 4 вересня почав судове засідання з обрання запобіжного заходу для колишнього начальника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України, генерала Іллі Вітюка.

Напередодні Національне антикорупційне бюро повідомило йому про підозру в незаконному збагаченні й декларуванні недостовірної інформації.

Як передає кореспондент Радіо Свобода з зали суду, Вітюк відмовився коментувати підозру до початку судового засідання.

У Службі безпеки напередодні розкритикували підозру Вітюку, назвавши її відповіддю на затримання Службою кількох співробітників Національного антикорупційного бюро наприкінці липня. Як заявили в службі, оголошення підозри Вітюку є «помстою з боку НАБУ і САП за те, що Служба безпеки України ефективно протидіє російському впливу на державні органи і викрила кількох співробітників Бюро на вчиненні злочинів».

Президент Володимир Зеленський звільнив начальника Департаменту кібербезпеки Служби безпеки України Іллю Вітюка в травні 2024 року.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк тимчасово відсторонив керівника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Іллю Вітюка від роботи – про це повідомила пресслужба СБУ в коментарі агентству «Інтерфакс-Україна» 9 квітня 2024 року.

Таке рішення пояснили перевіркою даних про спробу вручити журналісту «Слідство.Інфо» повістки після публікації матеріалу про майно сім’ї Вітюка. Офіс генерального прокурора тоді відкрив кримінальне провадження щодо ймовірного зловживання службовими повноваженнями та перешкоджання професійній діяльності журналістів.