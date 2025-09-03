Доступність посилання

НАБУ і САП проти СБУ. Конфлікт між спецслужбами під час війни. Кому це потрібно?

СБУ називає дії НАБУ і САП помстою
  • Підозра генералу Вітюку

НАБУ та САП заявили про викриття топпосадовця СБУ на незаконному збагаченні. Згодом СБУ підтвердили, що йдеться про підозру бригадному генералу Іллі Вітюку. Раніше журналісти-розслідувачі розповідали про його збагачення, згодом Вітюка звільнили з СБУ.

  • Помста за затримання?

Тепер СБУ називає дії НАБУ і САП помстою за затримання ними кількох співробітників НАБУ. Серед затриманих і детектив, який документував діяльність бізнесмена і друга президента Тимура Міндіча.

Що усе це означає? Що про це відомо? Як далеко може дійти протистояння між структурами? Які перспективи справ щодо затриманих детективів НАБУ?

Дивіться про це у програмі Свобода Live:


