Апеляційний суд залишив під вартою ексголову Хмельницької МСЕК

Апеляційна палата палата Вищого антикорупційного суду 20 серпня підтвердила запобіжний захід колишній очільниці Хмельницького центру медико-соціальної експертизи – про це повідомила пресслужба ВАКС.

Апеляційна інстанція залишила в силі ухвалу слідчого судді ВАКС від 10 липня про продовження строку дії запобіжного заходу колишній керівниці обласного центру медико-соціальної експертизи – тримання під вартою з альтернативою внесення 56 мільйонів гривень застави.





«За результатами розгляду колегія суддів АП ВАКС залишила без задоволення апеляційну скаргу сторони захисту, а ухвалу слідчого судді ВАКС – без змін. Рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає», – йдеться в повідомленні.

Суд уточнює, що йдеться про колишню лікарку Хмельницької обласної МСЕК, яку підозрюють у незаконному збагаченні. Ім’я фігурантки не називають, але обставини вказують на ексголову Хмельницької МСЕК Тетяну Крупу.

10 липняВАКС продовжив запобіжний захід колишній керівниці Хмельницької медико-соціальної експертної комісії Тетяні Крупі у вигляді тримання під вартою до 7 вересня включно. Водночас їй скоротили розмір застави до понад 56 мільйонів гривень.