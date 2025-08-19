Прокуратура: ексголову Центральної МСЕК підозрюють у незаконному оформленні інвалідностей

Колишньому голові Центральної медико-соціальної експертної комісії Міністерства охорони здоров’я та ще семи людям повідомили про підозру в підробленні офіційних документів, повідомляє Офіс генерального прокурора.

За повідомленням, колишнього посадовця та членів організованої групи підозрюють у зловживаннях службовим становищем. Зокрема, ексголову МСЕК підозрюють у «систематичній видачі актів огляду та довідок про інвалідність громадянам, які фактично не мали на це правових підстав».

ОГП також стверджує, що до складу групи входила його заступниця, а також один із сімейних лікарів КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району м. Києва».

«За даними слідства, учасники групи виготовляли та реєстрували завідомо підроблені направлення лікарсько-консультативних комісій і на їх підставі встановлювали інвалідність окремим особам. Офіційні документи підписувалися та завірялися печаткою ЦМСЕК, після чого особи набували права на соціальні пільги та виплати», – йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, протягом 2024-2025 років таким чином інвалідність була оформлена щонайменше для 14 людей. На підставі цих рішень Пенсійний фонд України виплатив понад 2,8 мільйона гривень.

Дії підозрюваних кваліфікували за статтями про організацію та зловживання службовим становищем у складі організованої групи та службове підроблення. Прокуратура підготувала клопотання про обрання запобіжних заходів для усіх підозрюваних.

30 грудня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон №12178, який передбачає ліквідацію в Україні медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

У жовтні Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо діяльності МСЕК, яке передбачало ліквідацію медико-соціальних експертних комісій, перевірку їхніх рішень і реформування системи МСЕК в Україні. Через кілька днів уряд на виконання рішень РНБО і президента затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.