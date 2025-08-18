Прокуратура: керівника київського КП «Плесо» підозрюють у розтраті коштів

Очільнику комунального підприємства «Плесо» Київської міської державної адміністрації повідомили про підозру, заявив Офіс генерального прокурора 18 серпня.

За повідомленням, підозра стосується ймовірної мільйонної розтрати коштів, виділених на природоохоронні заходи у Києві. Посадовцю інкримінують розтрату бюджетних коштів в особливо великих розмірах та службове підроблення, вчинених за попередньою змовою групою осіб.

Прокуратура посилається на дані слідства, що в 2021 році Київська міська рада затвердила перелік природоохоронних заходів, які фінансувалися з міського фонду охорони навколишнього природного середовища. «Плесо» отримало кошти на створення водоохоронних зон для запобігання забрудненню, засміченню та виснаженню водних ресурсів столиці.





«Розуміючи, що виділені кошти потрібно використати до кінця року, керівник КП вступив у змову з директором приватного підприємства, яке мало тісні зв’язки з посадовими особами КМДА. Вони розробили схему для незаконного виведення бюджетних коштів. Посадовці КП «Плесо» оголосили повторний тендер на розроблення проєктів землеустрою для встановлення меж водоохоронних зон і прибережних захисних смуг», – повідомляє ОГП.

Відомство вказує на те, що такі дії суперечили закону про публічні закупівлі, адже попередня аналогічна закупівля ще не була завершена. Переможцем тендеру визначили заздалегідь обране підприємство. 17 грудня 2021 року з ним уклали договір на виконання робіт на п’яти пляжах, зокрема, на островах Труханів та Венеціанський. Згодом сторони підписали додаткові угоди з порушенням умов договору, 30 грудня підряднику перерахували кошти.

На момент підписання актів, стверджує офіс, роботи не виконувалися. Крім того, на двох об’єктах – островах Труханів та Венеціанський – проведення робіт не було необхідним, за них з бюджету сплатили 1,7 мільйона гривень.





«Паралельно прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генпрокурора домоглися у судовому порядку скасування неправомірно встановлених водоохоронних зон і стометрових прибережних захисних смуг на цих островах. Це унеможливить їх забудову та інше незаконне використання. Відповідні записи вже вилучено з Державного земельного кадастру», – додає прокуратура.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді арешту, а також повідомлення про підозру підряднику.

Комунальне підприємство «Плесо» та КМДА наразі не коментували заяву прокуратури.



