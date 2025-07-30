КМДА: Житній ринок отримав статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини Києва

Департамент охорони культурної спадщини КМДА вніс Житній ринок на київському Подолі до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини міста Києва. Відповідний наказ 30 липня підписала директорка департаменту Марина Соловйова, передає пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Відсьогодні на будівлю ринку поширюються положення закону «Про охорону культурної спадщини» та охоронні заходи, визначені законодавством.

«Внесення Житнього ринку до Переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва – це важлива подія. Адже це не просто архітектурна споруда, а справжній символ нашого міста. Його унікальні конструктивні та художні особливості, як яскравий приклад українського модернізму, роблять його важливим етапом в історії архітектури та інженерії. Цей ринок став серцем торгівлі на Подолі, забезпечуючи місцевих мешканців і відвідувачів різноманіттям товарів», – йдеться в коментарі Соловйової.





Вона додала, що попереду ще багато роботи для захисту та реставрації Житнього ринку.

Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко назвала присвоєння статусу «великим днем» для Києва та його пам’яткоохоронної спільноти:

«Житній ринок – глибоко символічне місце, де століттями перепліталися торгівля, культура й соціальне життя міста. Завдяки спільним зусиллям ми зробили важливий крок до збереження цього модерністського об’єкта, що є важливою частиною унікальної столичної архітектури».

За її словами, статус об’єкта культурної спадщини дозволить зберегти Житній ринок у автентичному вигляді.





КМДА уточнює, що наступним кроком є підготовка та подання до Міністерства культури та стратегічних комунікацій України пакета документів для присвоєння Житньому ринку статусу пам’ятки та внесення його до Державного реєстру нерухомих пам’яток.

У березні 2024 року відомий шеф-кухар Євген Клопотенко припустив, що «Житньому можуть готувати долю Сінного ринку» – йдеться про ринок у Києві, територію якого зрештою забудували. Клопотенко, зокрема, обурився тим, що на подачу заявок для участі в аукціоні на оренду ринку було відведено п’ять днів.

Зрештою КМДА повідомила про рішення не проводити аукціон.



