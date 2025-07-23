Екскерівника Департаменту соцполітики КМДА підозрюють у розкраданні

Колишньому директору Департаменту соціальної та ветеранської політики Київської міської державної адміністрації повідомили про підозру в розкраданні коштів, повідомляють Офіс генерального прокурора та Служба безпеки Україн 23 липня.

За заявою ОГП, про підозру також повідомили трьом підприємцям. Їх підозрюють у заволодінні грошима, виділеними з бюджету Києва в рамках міської програми «Турбота. Назустріч киянам».

Відомство вважає, що підприємці укладали договори з Департаментом та отримували бюджетні кошти за надання соціальних послуг киянам, які не можуть про себе подбати. Втім, як встановило слідство, значну частину грошей натомість виводили з рахунків під приводом оренди офісів, автомобілів, паркомісць, які на потреби учасників програми не використовувалися.

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«В той же час в документи вносили неправдиві дані про послуги, які не надавались, наприклад використання велотренажерів пацієнтами, які не підводяться з ліжка. Так, зі 150 мільйонів гривень, виділених в рамках програми, учасники групи заволоділи майже 75 мільйонами гривень», – стверджує ОГП.

Прокуратура зазначає, що колишнього посадовця затримали. Вирішується питання про обрання запобіжних заходів.

Служба безпеки України уточнює, що голова Департаменту соціальної та ветеранської політики Києва перебував на посаді протягом 2022-2025 років. Його ім’я не називається, водночас, за даними реєстрів, донедавна департамент очолював Руслан Світлий. Його публічних коментарів щодо справи наразі немає.

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Київська міська державна адміністрація також наразі не коментувала справу.

У березні за процесуального керівництва Київської міської прокуратури трьом посадовцям КМДА та підприємцю повідомили про підозру в заволодінні коштами програми «Турбота. Назустріч киянам». КМДА натомість заявила, що підозри були необґрунтованими, а кошти витрачалися прозоро й за призначенням.



