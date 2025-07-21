Суд взяв під варту посадовця прокуратури Молочного у справі про смертельне ДТП в Києві

Суд 21 липня відправив під арешт без права застави співробітника прокуратури Андрія Молочного, якого звинувачують у скоєнні смертельної аварії в Києві, передає кореспондент Радіо Свобода.

Молочному днями повідомили про підозру за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України – порушення правил дорожнього руху у стані сп’яніння, що призвело до смерті людини.

Як передає кореспондентка Радіо Свобода, суд повністю задовольнив клопотання прокурора про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб без визначення розміру застави щодо головного спеціаліста відділу прокуратури.

Захист обвинуваченого просив суддю про пом’якшення запобіжного заходу у вигляді утримування під цілодобовим домашнім арештом.

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«Ми не заперечуємо проти застосування запобіжного заходу, лише просимо суд врахувати відсутність характеризуючих даних», – сказав адвокат Молочного Євген Бойко.

Сам Молочний обвинувачення не коментував.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко після засідання суду заявив, що йому «соромно за працівника нашої системи».

Кравченко особисто очолив групу прокурорів у цій справі. Як пояснив генпрокурор, він зробив це для того, щоб «ні в кого не було сумнівів щодо прозорості діяльності Офісу генерального прокурора». За його словами, прокурори будуть добиватися максимального покарання для Андрія Молочного.

За даними слідства, 19 липня на вулиці Великій Васильківській у центрі столиці Андрій Молочний збив жінку. Він намагався втекти з місця події. Постраждала 20 липня померла в лікарні. Результат обстеження показав, що в крові Молочного було 1,77 проміле алкоголю (в межах норми – показник 0,2 проміле).