Офіс генпрокурора повідомив про підозру Назарію Гусакову

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру 31-річному львів’янину, який має спінальну м’язову атрофію. За повідомленням ОГП, цей чоловік зібрав понад 1,3 мільйона гривень під виглядом збору на лікування.

«Його благодійна кампанія супроводжувалась активною інформаційною підтримкою через соціальні мережі, Telegram-канали, онлайн-платформи (PayPal, BuyMeACoffee тощо) та за участю публічних осіб і інфлюенсерів, які сприяли поширенню збору. При цьому, за даними Львівської міської ради, зазначене лікування на момент збору він отримував безкоштовно», – йдеться в повідомленні.

У справі допитали понад 400 осіб, вивчається кілька тисяч транзакцій, інформують в ОГП. У червні чоловік виїхав за кордон.

«Йому заочно повідомлено про підозру у заволодінні коштами шляхом шахрайства під приводом збору допомоги на лікування за ч. 5 ст. 190 КК України», – додали в ОГП, вказавши, що досудове розслідування триває.

Прокурори не повідомляють імені підозрюваного, але обставини вказують на львів’янина Назарія Гусакова.

Сам Гусаков наразі не коментував ситуацію з висуненням йому підозри.

У червні в медіа поширилася інформація про ймовірне зловживання Назарієм Гусаковим коштами, які він збирав на ліки.

Після звинувачень у непрозорому витрачанні грошей він заявив Lviv.Media, що «ніколи не розділяв свої кошти» й пожертви, які отримував на купівлю препаратів. Водночас мер Львова Андрій Садовий повідомив, що Гусаков з червня минулого року отримував препарат «Еврісіді» за кошти міста. Однак Назарій зазначав, що цих ліків усе ж не було достатньо.

Поліція 22 червня повідомила про відкриття кримінального провадження. Президент Володимир Зеленський повідомив за підсумками доповіді міністра внутрішніх справ, що Гусаков виїхав за кордон 13 червня.



