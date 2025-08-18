У Києві вибухнув автомобіль, пофарбований під військовий, постраждав власник – КМДА

У Подільському районі Києва на парковці біля житлового будинку стався вибух на пасажирському сидінні автомобіля, пофарбованого під військовий, повідомляє міська державна адміністрація.

«За попередньою інформацією, детонація сталась при наближенні власника до автомобіля. Потерпілий отримав незначні травми, від госпіталізації відмовився», – йдеться в повідомленні.

У поліції Києва повідомили, що зʼясовують обставини вибуху.

«Наразі на місці події працюють слідчо-оперативні групи територіального підрозділу та столичного главку, вибухотехніки, медики й інші профільні служби», – йдеться в повідомленні.

Служба безпеки України регулярно повідомляє про затримання російських агентів, викриття й запобігання терористичним актам, які готують агенти спецслужб РФ, зокрема на військових і цивільних об’єктах. СБУ фіксує спроби використання завербованих українців для терактів, зокрема організації вибухів, і закликає громадян повідомляти про підозрілі пропозиції.

У Службі безпеки України на початку цього року повідомили про затримання понад 450 підозрюваних у підпалах протягом 2024 року.

В СБУ наголошують, що майже п’ята частина – 22% – тих, кого російські спецслужби завербували для своїх завдань в Україні, є неповнолітніми.

Проєкт розслідувань Радіо Свобода «Схеми» виявив, що російські спецслужби масово використовують неповнолітніх українців для підпалів автомобілів військовослужбовців ЗСУ і будівель ТЦК в межах дезінформаційної кампанії РФ, метою якої є показати, що в Україні нібито існує активне підпілля, що в такий спосіб виступає проти загальної мобілізації.