Медведчуку і його 12 союзникам повідомили про підозру за співпрацю зі спецслужбами РФ – ОГП, СБУ

Служба безпеки України заявила 14 серпня, що «викрила 12 поплічників Медведчука, які за завданням РФ проводять інформаційні атаки по Україні», а свідчення про їхню діяльність дав раніше затриманий співробітник структур Медведчука Кирило Молчанов.

За даними слідства, створена в Москві організація «Другая Украина» працює на військово-політичне керівництво РФ і виконувала завдання ФСБ та зовнішньої розвідки.

Серед підозрюваних названі Денис Жарких, Артем Марчевський, Роман Коваленко, Руслан Калинчук, Ян Таксюр, Юрій Дудкін, Руслан Коцаба, Наталія Хорошевська, Богдан Гіганов, Олег Ясинський, Олександр Лазарєв та Кирило Молчанов, який перебуває під вартою.

«Як установило розслідування, Кирило Молчанов працював одночасно на дві спецслужби країни-агресора: ФСБ та зовнішню розвідку РФ. У межах кримінального провадження встановлено, що одним із його «прямих контактів» був перший заступник п’ятої служби ФСБ РФ генерал-лейтенант Георгій Грішаєв. Відповідне листування знайдено в телефоні підозрюваного. За вказівкою окупантів Молчанов та його «колеги» займалися виправдовуванням російської агресії, дискредитацією України на міжнародній арені та розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах нашої держави», – йдеться в повідомленні СБУ.

Офіс генерального прокурора повідомив цим громадянам про підозру у вчиненні злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу України

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників);

ч. 3 ст. 109 ( дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 3 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або релігійних переконань);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ч. 6 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Коментарі згаданих у повідомленні осіб або їхніх захисників наразі не оприлюднені.



