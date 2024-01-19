Лідер руху Медведчука у Сербії каже, що не закриватиме філію в Белграді на вимогу України

Лідер сербської філії російської організації Віктора Медведчука Драган Станоєвич вважає «абсурдною» вимогу посольства України у Белграді припинити діяльність представництва «Другой Украины».

Про це Станоєвич заявив Радіо Свобода, коментуючи звернення посольства України в Сербії до МЗС цієї країни з проханням припинити діяльність локального представництва організації, створеної Віктором Медведчуком у Москві.

«Я вважаю, що заява посольства України є абсурдною. Фактично вони хочуть заборонити мені допомагати українцям, які звертаються. Те, що у них (української влади – авт.) є війна з Медведчуком, це їхня проблема. Ніхто нічого закривати не буде. Я, звичайно, так і займатимуся цим далі», – зазначив Драган Станоєвич.

На запитання, чи знайомий Драган Станоєвич особисто із Віктором Медведчуком, лідер сербської «Другой Украины» відповів, що не знайомий, але готовий прийняти його у гості.

«Мені запропонували очолити філію його соратники, мені сподобалася сама ідея. Я готовий зустріти Медведчука у Сербії, мені близькі його ідеї. Зазначу, що сербську організацію Медведчук не фінансує, щоб ви розуміли, у неї навіть рахунку свого немає. Хоча, можливо, треба і звернутися (до Медведчука – авт.), щоб було фінансування. А взагалі, це моє право – когось поважати. Я поважаю, наприклад, Арестовича. І далі що? Мене можна назвати його агентом? До речі, якщо ви його знаєте, передайте йому, що я готовий очолити і його організацію», – сказав Станоєвич.

На початку грудня 2023 року посольство України в Сербії надіслало офіційний протест міністерству закордонних справ цієї країни, в якому попросило припинити діяльність представництва громадської організації «Другая Украина» Віктора Медведчука у Белграді – повідомило сербське видання Danas. Українські дипломати обґрунтовували це положеннями статті 29 закону Сербії про господарські товариства, яка не допускає використання назви країни в офіційному найменуванні юридичної особи без дозволу відповідної іноземної держави.

Про реєстрацію сербського підрозділу цієї організації, керівником якого став депутат парламенту Сербії Драган Станоєвич, раніше розповіли «Схеми» (Радіо Свобода). Також «Схеми» повідомляли, що до «політичного руху» «Другая Украина», створеного в Росії Медведчуком, долучаються втікачі з України: політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ і обвинувачені у державній зраді і сепаратизмі політтехнологи. Їм вдалося уникнути покарання і виїхати з України, дехто з них втік після 24 лютого 2022 року.