Україна вимагає від Сербії заборонити філію руху Медведчука «Другая Украина», про яку розповіли «Схеми»

Посольство України в Сербії направило офіційний протест Міністерству закордонних справ цієї країни, в якому просить припинити діяльність представництва громадської організації «Другая Украина» Віктора Медведчука. Про реєстрацію сербського підрозділу цієї організації, керівником якого став депутат парламенту Сербії Драган Станоєвич, раніше розповіли «Схеми» (Радіо Свобода).

Про це йдеться в повідомленні сербського видання Danas із посиланням на українське посольство.

Як пише Danas, 5 грудня 2023 року посольство України в Белграді направило МЗС Сербії документ, у якому просить припинити діяльність представництва «Другой Украины». Обґрунтовують це положеннями статті 29 сербського закону про господарські товариства, яка не допускає використання назви країни в офіційному найменуванні юридичної особи без дозволу відповідної іноземної держави.

У посольстві України пояснили Danas, що ліквідація цього представництва наразі перебуває в юридичній площині, але наголосили, що в цьому є й політичний аспект.

«Сербія є країною-кандидатом на членство в ЄС, яка разом із 140 іншими країнами світу засудила кровопролитну війну проти України, оголосивши Росію країною-агресором. Прикро констатувати, що тривають спроби окремих політичних сил реалізувати антиукраїнський сценарій, сприяти поширенню брудних провокацій з боку кума міжнародного злочинця Путіна», – йдеться у відповіді посольства України.

Як додали в посольстві, про це особливо неприємно говорити «в той час, коли Україна стікає кров'ю, намагаючись консолідувати зусилля міжнародної спільноти, створити платформу для відновлення світового правопорядку та мирного співіснування в межах «формули миру».

Коментуючи звернення посольства України щодо ліквідації організації «Другая Украина», її керівник Драган Станоєвич заявив, що вона заснована на основі сербських законів, і «має на меті допомагати людям», які до неї звертаються.

Раніше «Схеми» розповідали, що у серпні 2023 року у Сербії зареєстрували філію російської громадської організації «Другая Украина», яку після обміну в РФ створив обвинувачений у державній зраді колишній український політик Віктор Медведчук.

Керівником підрозділу організації став депутат парламенту Сербії Драган Станоєвич, який публічно підтримує російську агресію. Саму організацію «Другая Украина», засновану Медведчуком у Росії, перейменували – з «регіонального» вона стала «міжнародним громадським рухом».

Також «Схеми» повідомляли, що до «політичного руху» «Другая Украина», створеного в Росії Медведчуком, долучаються втікачі з України: політичні коментатори з уже закритих проросійських телеканалів, депутати місцевих рад від ОПЗЖ і обвинувачені у державній зраді і сепаратизмі політтехнологи. Їм вдалося уникнути покарання і виїхати з України, дехто з них втік після 24 лютого 2022 року.