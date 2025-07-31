МОЗ: скасовані майже 800 рішень медико-соціальних комісій щодо посадовців

Триває перевірка рішень медико-соціальних експертних комісій щодо встановлення інвалідності посадовим особам, повідомляє Міністерство охорони здоров’я 31 липня.

«Лише за останній місяць кількість розглянутих справ значно зросла: станом на 25 липня 2025 року Центром оцінювання функціонального стану людини вже опрацьовано 1989 справ, з яких у 795 випадках рішення МСЕК визнано необґрунтованими та скасовано», – йдеться в повідомленні.

МОЗ додає, що діє у взаємодії зі Службою безпеки України, Державним бюро розслідувань, Офісом Генерального прокурора та регіональними департаментами охорони здоров’я.

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Перевірка охоплює всі регіони і, як уточнює міністерство, має на меті унеможливити зловживання та відновити довіру до рішень у сфері встановлення інвалідності.

Також на цей момент до перевірки включили 2 630 справ посадовців з понад 70 державних органів на основі інформації, яку надали СБУ, ДБР та Офіс генпрокурора. Центр оцінювання функціонального стану людини вже розглянув 1 989 справ, ще 83 людини викликали на дообстеження для уточнення функціонального стану.

«За результатами перевірки 795 рішень МСЕК щодо встановлення інвалідності посадовим особам скасовано, ще у 400 випадках прийняті нові рішення, зокрема, про зміну групи інвалідності – у 307 випадках та про зміну терміну встановлення інвалідності – у 93 випадках. Для порівняння, станом на початок липня 2025 року кількість скасованих рішень становила 445», – додає МОЗ.





30 грудня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон №12178, який передбачає ліквідацію в Україні медико-соціальних експертних комісій (МСЕК).

У жовтні Зеленський увів у дію рішення РНБО щодо діяльності МСЕК, яке передбачало ліквідацію медико-соціальних експертних комісій, перевірку їхніх рішень і реформування системи МСЕК в Україні. Через кілька днів уряд на виконання рішень РНБО і президента затвердив план щодо протидії корупційним та іншим правопорушенням серед МСЕК.

Цьому засіданню РНБО і відповідному рішенню передувала низка повідомлень про ймовірні зловживання у МСЕК.



