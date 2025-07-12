На Закарпатті після фестивалю отруїлось близько 40 людей – МОЗ

На Закарпатті після фестивалю отруїлися десятки людей, повідомив Закарпатський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Згодом стало відомо, що кількість постраждалих зросла до 38 людей.

«Кількість осіб, які захворіли на гостру кишкову інфекцію після відвідування водоспаду Шипіт на Закарпатті, зросла до 38, повідомляють у місцевих медичних установах. Серед хворих 28 людей брали участь у неформальному молодіжному заході в наметах поблизу водоспаду, ще 10 – були на екскурсії в цій місцевості», – зазначили у відомстві.

За попередніми даними, причиною спалаху стало вживання води з водоспаду Шипіт як для пиття, так і для приготування їжі. Медичне спостереження та епідеміологічне розслідування тривають, додали у МОЗ.