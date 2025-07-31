Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Суспільство

Ляшко: три медичних заклади в Києві пошкоджені через російську атаку

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко

Російська атака на Київ пошкодила три медичних установи, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 31 липня:

«Серед пошкоджених об’єктів — три медичні заклади. Вибито вікна, пошкоджено фасади. Пацієнти та медики, на щастя, не постраждали».

За даними голови МОЗ, внаслідок ударів по столиці загинули щонайменше восьмеро людей, в тому числі шестирічний хлопчик. По медичну допомогу звернулися 82 людини, 50 з них госпіталізували.

На початок червня Міністерство охорони здоров’я зафіксувало пошкодження або руйнування 2 354 об’єктів у складі 769 медичних закладів внаслідок російської агресії. За даними відомства, 653 об’єкти повністю відновили, ще 315 – відновлені частково.

«Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок». 8 загиблих та понад 100 постраждалих (фотосвідчення)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

«Київ. Ракетний удар. Прямо у житловий будинок». 8 загиблих та понад 100 постраждалих (фотосвідчення)


У Києві внаслідок російського удару в ніч на 31 липня, за останніми даними, постраждали 124 людини, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Раніше він повідомляв також про вісьмох загиблих.

Повітряні сили повідомили, що російські військові в ніч на 31 липня атакували Україну 317 засобами повітряного нападу: 309 безпілотниками і вісьмома крилатими ракетами, основним напрямком удару був Київ. За даними військових, зафіксовані прямі влучання п’яти ракет (одна із них влучила у житловий будинок в Києві), а також 21 ударного безпілотника у 12 локаціях. Крім того, у 19 локаціях зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Російський удар був завданий на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що «дуже розчарований» російським лідером Володимиром Путіним через небажання зупинити війну і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори. Трамп заявив, що дедлайн – 10 днів – для Росії розпочинається 29 липня.

РФ атакувала Київ: зруйновано під'їзд багатоповерхівки, під завалами люди (відео)
Embed
РФ атакувала Київ: зруйновано під'їзд багатоповерхівки, під завалами люди (відео)

No media source currently available

0:00 0:02:45 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG