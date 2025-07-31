Ляшко: три медичних заклади в Києві пошкоджені через російську атаку

Російська атака на Київ пошкодила три медичних установи, повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко 31 липня:

«Серед пошкоджених об’єктів — три медичні заклади. Вибито вікна, пошкоджено фасади. Пацієнти та медики, на щастя, не постраждали».

За даними голови МОЗ, внаслідок ударів по столиці загинули щонайменше восьмеро людей, в тому числі шестирічний хлопчик. По медичну допомогу звернулися 82 людини, 50 з них госпіталізували.

На початок червня Міністерство охорони здоров’я зафіксувало пошкодження або руйнування 2 354 об’єктів у складі 769 медичних закладів внаслідок російської агресії. За даними відомства, 653 об’єкти повністю відновили, ще 315 – відновлені частково.





У Києві внаслідок російського удару в ніч на 31 липня, за останніми даними, постраждали 124 людини, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Раніше він повідомляв також про вісьмох загиблих.

Повітряні сили повідомили, що російські військові в ніч на 31 липня атакували Україну 317 засобами повітряного нападу: 309 безпілотниками і вісьмома крилатими ракетами, основним напрямком удару був Київ. За даними військових, зафіксовані прямі влучання п’яти ракет (одна із них влучила у житловий будинок в Києві), а також 21 ударного безпілотника у 12 локаціях. Крім того, у 19 локаціях зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Російський удар був завданий на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що «дуже розчарований» російським лідером Володимиром Путіним через небажання зупинити війну і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори. Трамп заявив, що дедлайн – 10 днів – для Росії розпочинається 29 липня.