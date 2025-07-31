Кількість постраждалих від удару РФ по Києву зросла до 124 – КМВА

У Києві внаслідок російського удару в ніч на 31 липня, за останніми даними, постраждали 124 людини, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Раніше він повідомляв також про вісьмох загиблих.

«Поранені отримують необхідну допомогу. Рятувальна операція триває», – написав Ткаченко у телеграмі.

Очільник МВА уточнив, що шістьох загиблих виявили у Святошинському районі Києва, де прямим влучанням російської ракети знищений підʼїзд девʼятиповерхівки, ще двох – в інших місцях.

Крім того, за його словами, поранені щонайменше десять дітей.

За даними голови МВА, у Києві – понад сто постраждалих обʼєктів: житлові будинки, школи, дитячі садочки, медичні заклади, університет.

Повітряні сили повідомили, що російські військові в ніч на 31 липня атакували Україну 317 засобами повітряного нападу: 309 безпілотниками і вісьмома крилатими ракетами, основним напрямком удару був Київ. За даними військових, зафіксовані прямі влучання п’яти ракет (одна із них влучила у житловий будинок в Києві), а також 21 ударного безпілотника у 12 локаціях. Крім того, у 19 локаціях зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Російський удар був завданий на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що «дуже розчарований» російським лідером Володимиром Путіним через небажання зупинити війну і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори. Трамп заявив, що дедлайн – 10 днів – для Росії розпочинається 29 липня.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.