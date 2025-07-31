Число загиблих у Києві зросло до восьми

У Києві до восьми зросло число загиблих унаслідок російського ракетного удару, який 31 липня зруйнував під’їзд дев’ятиповерхового житлового будинку в Святошинському районі. Про це повідомив кореспондент, який включався в ефір телемарафону з місця подій.

«За словами рятувальників, ще близько 20 осіб значаться як зниклі», – повідомив журналіст.

Зростання числа жертв підтвердив і начальник КМВА Тимур Ткаченко.

Пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривають, влада попереджає, що кількість жертв може зрости.

Повітряні сили повідомили, що російські військові в ніч на 31 липня атакували Україну 317 засобами повітряного нападу: 309 безпілотниками і вісьмома крилатими ракетами, основним напрямком удару був Київ. За даними військових, зафіксовані прямі влучання п’яти ракет (одна із них влучила у житловий будинок в Києві), а також 21 ударного безпілотника у 12 локаціях. Крім того, у 19 локаціях зафіксували падіння уламків збитих цілей.

Російський удар був завданий на тлі заяви президента США Дональда Трампа, який сказав, що «дуже розчарований» російським лідером Володимиром Путіним через небажання зупинити війну і «скоротить» свій раніше озвучений 50-денний термін, до якого російський лідер повинен був погодитися на мирні переговори. Трамп заявив, що дедлайн – 10 днів – для Росії розпочинається 29 липня.

У Кремлі заявили, що «взяли до уваги» заяву президента США Дональда Трампа. Водночас речник російського президента Дмитро Пєсков зауважив, що «спеціальна військова операція», як у Росії називають війну проти України, триває.







